Депортация и пытки: Amnesty International обвинила РФ в преступлениях против человечности в Украине

По словам генерального секретаря организации Аньес Калламар, они собрали доказательства, согласно которым россияне принудительно депортировали гражданское население и разделяли семьи. А во время "фильтрации" людей избивали, применяли электрошок и угрожали казнить.

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Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в совершении преступлений против человечности на территории Украины. Отчет был опубликован на сайте ведомства.

Сообщается, что Россия принудительно вывозила и депортировала мирных жителей из оккупированных территорий Украины. Отчет Amnesty International построен на интервью с 88 гражданскими лицами. 48 из них — из Мариуполя, также есть люди из Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Организация собрала доказательства, согласно которым россияне не оставляли мирным жителям другого выбора, кроме как выезжать в Россию или другие оккупированные территории Украины.

В докладе также задокументировали правонарушение российских войск во время насильственной процедуры проверки гражданских лиц — "фильтрации". Сообщается, что во время этого процесса люди стали жертвами военных преступлений, противоправного содержания. Кроме того, они подвергались пыткам или другим формам жесткого обращения.

"Разделение детей с их семьями и принудительное перемещение людей на сотни километров от их домов еще больше доказывает, каких жестоких страданий приносит российское вторжение гражданскому населению Украины", — заявила Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

По данным правозащитников, некоторых мирных жителей российские военные произвольно задерживали, избивали, применяли электрошок, а также угрожали казнить.

Кроме того, в некоторых случаях оккупанты выискивали детей без сопровождения, пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые не смогли добраться до относительно безопасности. Их российские войска направляли в оккупированные части Донецкой области.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар заявила, что депортацию мирных жителей с оккупированных территорий необходимо квалифицировать и расследовать как преступление против человечности

Напомним, 21 октября Amnesty International признала обстрелы РФ инфраструктуры Украины военным преступлением. В организации заявили, что Россия хочет нарушить психологическое состояние украинцев, оставив их без воды, света и тепла зимой.

13 августа стало известно, что независимые эксперты проверят скандальный отчет Amnesty International, в котором правозащитники обвинили ВСУ в размещении своего вооружения в жилых кварталах. Специалисты будут изучать не только сам доклад, но и процесс его подготовки.