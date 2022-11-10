Депортація і тортури: Amnesty International звинуватила РФ у злочинах проти людяності в Україні

За словами генеральної секретарки організації Аньєс Калламар, вони зібрали докази, згідно з якими росіяни примусово депортували цивільне населення і розділяли сім'ї. А під час "фільтрації" людей били, застосовували електрошок і погрожували стратити.

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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій звинуватила Росію у скоєнні злочинів проти людяності на території України. Звіт було опубліковано на сайті відомства.

Повідомляється, що Росія примусово вивозила та депортувала мирних жителів з окупованих територій України. Звіт Amnesty International побудований на інтерв'ю із 88 цивільними особами. 48 із них — із Маріуполя, також є люди з Харківської, Луганської, Херсонської і Запорізької областей.

Організація зібрала докази, за якими росіяни не залишали мирним жителям іншого вибору, окрім як виїжджати в Росію чи інші окуповані території України.

У доповіді також задокументували правопорушення російських військ під час насильницької процедури перевірки цивільних осіб — "фільтрації". Повідомляється, що під час цього процесу люди стали жертвами воєнних злочинів, протиправного утримання. Крім того, вони зазнавали тортур або інших форм жорсткого поводження.

"Розділення дітей з їх сім'ями та примусове переміщення людей на сотні кілометрів від їх будинків ще більше доводить, яких жорстоких страждань приносить російське вторгнення цивільному населенню України", — заявила Генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

За даними правозахисників, деяких мирних жителів російські військові довільно затримували, били, застосовували електрошок, а також погрожували стратити.

Крім того, в деяких випадках окупанти вишукували дітей без супроводу, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які не змогли дістатися відносної безпеки. Їх російські війська відправляли в окуповані частини Донецької області.

Генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар заявила, що депортацію мирних жителів з окупованих територій необхідно кваліфікувати та розслідувати як злочин проти людства.

Нагадаємо, 21 жовтня Amnesty International визнала обстріли РФ інфраструктури України воєнним злочином. В організації заявили, що Росія хоче порушити психологічний стан українців, залишивши їх без води, світла та тепла взимку.

13 серпня стало відомо, що незалежні експерти перевірять скандальний звіт Amnesty International, у якому правозахисники звинуватили ЗСУ в розміщенні свого озброєння у житлових кварталах. Фахівці вивчатимуть не лише власне доповідь, а й процес її підготовки.