ВС РФ атаковала дронами полицейских в Херсонской области: трое ранены

Беспилотники забросали служебные машины бомбами с воздуха, нанеся значительные повреждения.

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Российские войска атаковали дронами полицейские автомобили в Херсонской области, ранив правоохранителей. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что росийские беспилотники совершили атаку на служебный автомобиль полицейских микрорайоне Корабел в Херсоне. В результате удара ранены двое полицейских, повреждено также транспортное средство.

Другой российский дрон-бомбардировщик совершил налет на две полицейские машины в городе Берислав, сбросив на них несколько модифицированных боеприпасов. Взрывы ранили одного полицейского и повредили машины.

Полиция Херсонской области сообщает, что за прошлые сутки открыла 27 уголовных производств по факта военных преступлений России в регионе. Российские войска обстреляли объекты жилой и энергетической инфраструктуры в Херсонском и Бериславском районах, используя беспилотники, РСЗО, минометы, авиацию и артиллерию.

Так в Бериславе самолеты сбросили управляемые авиационные бомбы на фермерское хозяйство и предприятия, производящего подсолнечное масло. Взрывами повреждены 47 жилых домов, а также лишили электроснабжения город и соседние села. В Херсоне взрывы гремели круглосуточно, артиллерийские снаряды повредили многоэтажные и частные жилые дома, а также автомобили. Как отмечает полиция, ВС РФ пытались попасть по речному порту, центру города, микрорайону Корабел и пригороду.

Ранее писали, что украинцы вернули в Херсон 24 ребенка, похищенных Россией. Перед тем, как попасть домой, им пришлось пережить 13-ти часовой допрос и стать участниками репортажа российских пропагандистов.

Недавно дрон-камикадзе ВСУ уничтожил российский военный "Урал" в Херсонской области. Машина ехала по центральной улице временно оккупированного поселка Днепряны, когда беспилотник врезался в кабину на ходу.