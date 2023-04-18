Запаслися цивільним одягом та спакували вкрадене: ЗС РФ готуються до втечі, — ОК "Південь"

Російські окупанти, за словами речниці Командування Наталії Гуменюк, готуються до чергового "жесту доброї волі" на Херсонщині. Загарбники додатково облаштовують рубежі та мінують узбережжя.

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На Херсонщині російські війська готуються до відступу. Вони вже запаслися цивільним одягом та спакували намародерене майно. Про це в ефірі телемарафону 18 квітня повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, Сили оборони спостерігають, що російські загарбники заходилися активно облаштовувати оборону на Лівому березі.

"Вони дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів — і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними", — розповіла вона.

В ОК "Південь" повідомляють, що окупанти активно мінують узбережжя, на що місцеві заговорили про "жест доброї волі".

"Це, як вже кажуть херсонці на Правому березі, народна прикмета — вони точно готуються до чергового "жесту". Тому що вони спакували намародерене майно, повідправляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються", — сказала Наталія Гуменюк.

Також вона додала, що найбільшою загрозою для жителів півдня залишається загроза з повітря.

Нагадаємо, що російські окупанти здійснили авіаналіт на Сватівському напрямку на Луганщині. Загинуло троє мирних жителів Новоєгорівки. Останніми днями, зазначили в ОВА, ворог майже безперервно використовує тактичну авіацію для бомбардування деокупованих населених пунктів.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський перелічив 3 найгарячіші точки на лінії фронту. Крім Бахмуту окупанти наступають на Лиманському та Купʼянському напрямках.