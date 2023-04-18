ЗС РФ наступають одразу в декількох місцях: Сирський назвав найгарячіші точки на фронті

Український генерал повідомив, що епіцентром боїв залишається Бахмут, російські війська хочуть захопити місто за будь-яку ціну.

Related video

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський перелічив три найгарячіші точки на лінії фронту, окрім Бахмуту окупанти наступають на Лиманському та Купʼянському напрямках. Про це повідомляє Military Media Center.

За словами Сирського, українські військові завдають значних втрат російським військам, що не дає їм швидко вести наступальні дії. Зокрема, на Купʼянському напрямку ворог намагався вести наступальні дії, однак удари української артилерії примусили російські війська до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку.

Також на Лиманському напрямку, як заявляє генерал, наступальні дії російських військ не були успішні. Всі спроби йти в атаку розбились завдяки діям українських військових.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. За словами командувача Сухопутними військами, саме на штурм Бахмута окупаційні війська кинули найбільше сил. Ціль залишається незмінною — захопити Бахмут за будь-яку ціну. Для цього артилерія та авіація ворога збільшує активність, щоб перетворити місто в суцільну руїну. Однак ситуація залишається контрольованою. Бої за населений пункт продовжуються.

Нагадаємо, 18 квітня полковник Заворотнюк заявив, що російські війська атакують малими групами і виходять на стрілецькі бої.

17 квітня бійці ЗСУ показали відео боїв у зруйнованому Бахмуті. Бійці використовують гранатомети в близьких боях.