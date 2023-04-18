ВС РФ наступают сразу в нескольких местах: Сырский назвал самые горячие точки на фронте

Украинский генерал сообщил, что эпицентром боев остается Бахмут, российские войска хотят захватить город любой ценой.

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Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский перечислил три самых горячих точки на линии фронта, кроме Бахмута оккупанты наступают на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщает Military Media Center.

По словам Сырского, украинские военные наносят значительные потери российским войскам, что не дает им быстро вести наступательные действия. В частности, на Купянском направлении враг пытался вести наступательные действия, однако удары украинской артиллерии заставили российские войска бежать, даже не добравшись до рубежа перехода в атаку.

Также на Лиманском направлении, как заявляет генерал, наступательные действия русских войск не были успешны. Все попытки идти в атаку разбились благодаря действиям украинских военных.

Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. По словам командующего Сухопутными войсками, именно на штурм Бахмута оккупационные войска бросили больше всего сил. Цель остается неизменной — захватить Бахмут любой ценой. Для этого артиллерия и авиация врага увеличивает активность, чтобы превратить город в сплошную развалину. Однако ситуация остается контролируемой. Бои за населенный пункт продолжаются.

Напомним, 18 апреля полковник Заворотнюк заявил, что российские войска атакуют малыми группами и выходят на стрелковые бои.

17 апреля бойцы ВСУ показали видео боев в разрушенном Бахмуте. Бойцы используют гранатометы в близких боях.