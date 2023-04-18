Атакуют малыми группами и выводят на стрелковые бои: ВСУ о тактике оккупантов в Бахмуте

В прифронтовом городе, по мнению командира бригады Сил Территориальной обороны ВСУ, украинские защитники столкнулись с войной несколько иного характера, чем раньше.

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В Бахмуте Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Россияне атакуют малыми группами и пытаются вывести Силы обороны Украины на стрелковые бои. Об этом рассказал в Military Media Center командир отдельной бригады Сил Территориальной обороны ВСУ полковник Дмитрий Заворотнюк.

"Бахмут нужно держать! Там мы сдерживаем и перемалываем значительные силы российских захватчиков, которые в случае нашего отступления будут брошены на другие направления и продолжат наступление на украинские города", — сказал он.

По словам комбрига, в Бахмуте Силы обороны столкнулись с войной несколько иного характера, чем видели раньше. Российские захватчики атакуют преимущественно малыми группами по 5-6 человек. Эти группы под прикрытием вражеской артиллерии пытаются проникнуть в украинские боевые порядки и вступить в контактные стрелковые бои.

"Мы отвечаем тем же и здесь ключевым является именно уровень боевой подготовки, слаженность подразделения и мотивация личного состава. Я горжусь, что с этим у нас в бригаде все в порядке", — резюмировал Дмитрий Заворотнюк.

Напомним, что в отчете разведки Британии за 14 апреля речь шла о том, что российские кафиры активизировали наступление на Бахмут Донецкой области, а в силу определенных обстоятельств Силы обороны организованно начали покидать некоторые позиции.

Ранее под Авдеевкой десантники 71 егерской бригады взяли штурмом позиции врага и выбили его. Штурм был настолько молниеносным, что враг вынужден был скрыться пятками, а российские командиры похвалили работу украинского "спецназа".