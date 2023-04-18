Атакують малими групами і виводять на стрілецькі бої: ЗСУ про тактику окупантів у Бахмуті

У прифронтовому місті, на думку командира бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ, українські захисники зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше.

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У Бахмуті на Донеччині тривають запеклі бої. Росіяни атакують малими групами та намагаються вивести Сили оборони України на стрілецькі бої. Про це розповів в Military Media Center командир окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ полковник Дмитро Заворотнюк.

"Бахмут потрібно тримати! Там ми стримуємо та перемелюємо значні сили російських загарбників, які у випадку нашого відступу будуть кинуті на інші напрямки і продовжать наступ на українські міста", — сказав він.

За словами комбрига, у Бахмуті Сили оборони зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Російські загарбники атакують переважно малими групами по 5-6 людей. Ці групи під прикриттям ворожої артилерії намагаються проникнути в українські бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої.

"Ми відповідаємо тим же і тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу та мотивація особового складу. Я пишаюся, що з цим у нас в бригаді все гаразд", — резюмував Дмитро Заворотнюк.

Нагадаємо, що у звіті розвідки Британії за 14 квітня йшлося про те, що російські окупанти активізували наступ на Бахмут на Донеччині, а через певні обставини Сили оборони організовано почали залишати деякі позиції.

Раніше під Авдіївкою десантники 71-ї єгерської бригади взяли штурмом позиції ворога і вибили його. Штурм був настільки блискавичним, що ворог змушений був накивати п'ятками, а російські командири похвалили роботу українського "спецназа".