Бойцы ВСУ показали видео боев в разрушенном Бахмуте

Украинские солдаты в самой горячей точке фронта применяют гранатометы, пытаясь использовать стены разрушенных построек для защиты.

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Пехотинцы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка уничтожают российских захватчиков в частной застройке Бахмута. Видео опубликовали в Telegram, пишет Фокус.

Украинские защитники и дальше ведут боевые действия на территории населенного пункта. На видео видно как бойцы применяют гранатометы, пытаясь использовать стены разрушенных построек для обороны.

Ситуация в городе продолжает оставаться сложной. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за центр города, а оккупанты пытаются перекрыть поставки Силам обороны. Отдельно россияне опрокидывают в Бахмут новую технику, которая не подходит для боев среди жилой застройки. Военнослужащий ВСУ Петр Волощенко 17 апреля объяснил, что российские кафиры подтягивают в город довольно устаревшую технику, которая не предназначена для ведения боев в городской застройке. Самый горячий участок в Бахмуте – центр города. Российские захватчики не оставляют попыток захватить отдельные участки, закрепиться на железнодорожном вокзале и по всей линии железной дороги.

Напомним, Третья штурмовая бригада 14 апреля показала уличные бои в Бахмуте на видео. Украинские защитники продвигаются по городским кварталам. Можно увидеть, что в населенном пункте не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Также для продвижения они используют бронетехнику.

В Бахмуте 12 апреля украинские пограничники уничтожили отряд наемников. Более 20 штурмовиков из ППК "Вагнер" пытались незаметно приблизиться к позициям украинских пограничников, но этого им сделать не удалось. Наши бойцы зафиксировали их из наблюдательного пункта и открыли огонь для поражения. В стрелковом бою часть вагнеровцев была ликвидирована, остальные – бежали. Общие потери российских окупантов в результате боя – 19 человек: 7 убитых и 12 раненых.