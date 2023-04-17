Бійці ЗСУ показали відео боїв у зруйнованому Бахмуті

Українські солдати у найгарячішій точці фронту застосовують гранатомети, намагаючись використовувати стіни зруйнованих будівель для захисту.

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Піхотинці 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка знищують російських загарбників у приватній забудові Бахмута. Відео опублікували у Telegram, пише Фокус.

Українські захисники й надалі ведуть бойові дії на території населеного пункту. На відео видно як бійці застосовують гранатомети, намагаючись використовувати стіни зруйнованих будівель для оборони.

Ситуація у місті й надалі залишається складною. Наразі тривають запеклі бої за центр міста, а окупанти намагаються перекрити постачання Силам оборони. Окремо росіяни перекидають до Бахмута нову техніку, яка не підходить для боїв серед житлової забудови. Військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко 17 квітня пояснив, що російські окупанти підтягують у місто доволі застарілу техніку, яка не призначена для ведення боїв у міській забудові. Найгарячіша ділянка у Бахмуті – центр міста. Російські загарбники не полишають спроб захопити окремі ділянки, закріпитися на залізничному вокзалі та по всій лінії залізничної дороги.

Нагадаємо, Третя штурмова бригада 14 квітня показала вуличні бої у Бахмуті на відео. Українські захисники просуваються у міських кварталах. Можна побачити, що у населеному пункті не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Також для просування вони використовують бронетехніку.

У Бахмуті 12 квітня українські прикордонники знищили загін найманців. Понад 20 штурмовиків з ПВК "Вагнер" намагалися непомітно наблизитись до позицій українських прикордонників, але цього їм зробити не вдалося. Наші бійці зафіксували їх зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження. У стрілецькому бою частину вагнерівців було ліквідовано, решта – повтікали. Загальні втрати російських окупантів внаслідок бою – 19 осіб: 7 вбитих та 12 поранених.