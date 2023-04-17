"В них крок відчаю": боєць ЗСУ розповів про нові штурми росіян та ситуацію в Бахмуті

Зараз тривають запеклі бої за центр міста, а окупанти намагаються перекрити постачання Силам оборони. Окремо росіяни перекидають до Бахмута нову техніку, яка не підходить для боїв серед житлової забудови.

Related video

В місті Бахмут і далі складна ситуація — тривають бої у середмісті та в районі залізничного вокзалу. Російські окупанти підтягують у місто застарілу техніку, яка непризначена для ведення боїв у міській забудові. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Петро Волощенко.

Бої за центр міста і "квадрати"

За словами захисника, найгарячіша ділянка у Бахмуті – центр міста. Окупанти не полишають спроб захопити окремі квадрати, закріпитися на залізничному вокзалі і по всій лінії залізничної дороги.

"Це не дозволяє їм досягти успіху й вийти на вулицю Ювілейну, на перехрестя Чайковського і Ювілейної, щоб цим перерізати постачання", – розповідає боєць.

На його думку, окупантам не варто розраховувати на досягнення цієї мети.

Почали затягувати в місто важку техніку

За словами Петра Волощенка, росіяни почали затягувати в місто важку техніку. Бійці помітили в Бахмуті танк Т-90М "Прорив", який непризначений для боїв у місті та Т-55 радянського зразка.

"Я не знаю, чи це крок відчаю, чи це в них наказ червоних командирів за будь-яку ціну взяти те, що залишилося від міста. Ми бачили навіть славнозвісні Т-55, які вони підтягували до річки Бахмутки. Може, вже й до ІС-2 піде", – сказав військовослужбовець.

Він наголосив, що бої за місто все ще тривають.

Що кажуть у Генштабі

У зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 квітня повідомляється, що попри втрати ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Окупанти активно застосовують на цих напрямках авіацію. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Минулої доби Сили оборони на зазначених ділянках фронту відбили понад 60 ворожих атак.

Нагадаємо, що 16 квітня українські прикордонники повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" у Бахмуті практично "закінчилися", тож їх замінили регулярними військами ЗС РФ. Як зазначають бійці, у районі Бахмута стрілецькі бої відбуваються щодня, оскільки противник регулярно проводить ротацію.

В ISW 16 квітня повідомили, що російські війська розширюють фронт у Бахмуті й готують оборону в районі Куп'янська. Десантні підрозділи ЗС РФ можуть використовуватися не стільки для підтримки "вагнерівців" у Бахмуті, скільки для того, щоб завадити можливим контратакам України по ширшій осі.