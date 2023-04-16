"Вагнер закінчився, зайшли ВДВ": прикордонники розповіли про ситуацію під Бахмутом (відео)

Особовий склад найманців практично вичерпався, через що на передову зайшли регулярні війська РФ. Як зазначають бійці, у районі Бахмута стрілецькі бої відбуваються щодня, оскільки противник регулярно проводить ротацію.

Related video

Керівник ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко напередодні Великодня побував у найгарячіших ділянках фронту в Україні — на Бахмутському та Лиманському напрямках. Під час бесіди прикордонники відрапортували про становище на передовій та розповіли про подальші плани. Про це повідомляється в Telegram-каналі ДПСУ.

На записі військовослужбовець повідомляє, що нарешті "перемололи" супротивника, і поточна ситуація зберігається стабільною і контрольованою, але стрілецькі бої відбуваються щодня, оскільки противник регулярно проводить ротацію.

"Вагнер практично закінчився на нашій ділянці. За перехопленнями, те, що у нас є, станом на сьогодні, зайшли регулярні війська — "десантура". Тобто очікуємо, що десь промацуватимуть, пробуватимуть", — пояснив військовослужбовець.

До того ж, Сергій Дейнеко вручив українським захисникам та захисницям державні та відомчі нагороди.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків з "Інституту дослідження війни" за 15 квітня, російські війська розширюють фронт у Бахмуті та готуються до оборони в районі Куп'янська. Поява підрозділів ВДВ на флангах ПВК "Вагнер" в районі Бахмуту може вказувати на те, що російське командування розглядає зону наступу в районі міста набагато ширше за адмінкордон Бахмутського району.

Нагадаємо, що в ніч на 16 квітня російська армія вдарила по школах та лікарнях у Миколаївській області, внаслідок чого загинули підлітки. ЗС РФ випустили по цивільним цілям ракети із ЗРК С-300. За даними Миколаївської обласної прокуратури, у результаті загинув 17-річний хлопець та 18-річна дівчина.