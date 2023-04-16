"Вагнер закончился, зашли ВДВ": пограничники рассказали о ситуации под Бахмутом (видео)

Личный состав наемников практически иссяк, из-за чего на передовую зашли регулярные войска РФ. Как отмечают бойцы, в районе Бахмута стрелковые бои происходят ежедневно, так как противник регулярно проводит ротацию.

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Руководитель ГПСУ генерал-майор Сергей Дейнеко накануне Пасхи побывал в самых горячих участках фронта в Украине — на Бахмутском и Лиманском направлениях. Во время беседы пограничники отрапортовали о положении на передовой и рассказали о дальнейших планах. Об этом сообщается в Telegram-канале ГПСУ.

На записи военнослужащий сообщает, что наконец-то "перемололи" противника, и текущая обстановка сохраняется стабильной и контролируемой, но стрелковые бои происходят ежедневно, поскольку противник регулярно проводит ротацию.

"Вагнер, практически закончился на нашем участке. По перехватам, то, что у нас есть, по состоянию на сегодня, зашли регулярные войска — "десантура". То есть ожидаем, что где-то будут прощупывать, будут пробовать", — пояснил военнослужащий.

Ко всему прочему, Сергей Дейнеко вручил украинским защитникам и защитницам государственные и ведомственные награды.

Напомним, что, по данным аналитиков из "Института исследования войны" за 15 апреля, российские войска расширяют фронт в Бахмуте и готовятся к обороне в районе Купянска. Появление подразделений ВДВ на флангах ЧВК "Вагнер" в районе Бахмуте может указывать на то, что российское командование рассматривает зону наступления в районе города намного шире админграниц Бахмутского района.

Напомним, что в ночь на 16 апреля российская армия ударила по школам и больнице в Николаевской области, в результате чего погибли подростки. ВС РФ выпустили по гражданским целям ракеты из ЗРК С-300. По данным Николаевской областной прокуратуры, в итоге погиб 17-летний парень и 18-летняя девушка.