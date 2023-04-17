"У них шаг отчаяния": боец ВСУ рассказал о новых штурмах россиян и ситуации в Бахмуте

Сейчас продолжаются ожесточенные бои за центр города, а оккупанты пытаются перекрыть поставки Силам обороны. Отдельно россияне перебрасывают в Бахмут новую технику, которая не подходит для боев среди жилой застройки.

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В городе Бахмут и дальше сложная ситуация — продолжаются бои в центре города и в районе железнодорожного вокзала. Российские оккупанты подтягивают в город устаревшую технику, которая не предназначена для ведения боев в городской застройке. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко.

Бои за центр города и "квадраты"

По словам защитника, самый горячий участок в Бахмуте – это центр города. Оккупанты не оставляют попыток захватить отдельные квадраты, закрепиться на железнодорожном вокзале и по всей линии железнодорожной дороги.

"Это не позволяет им добиться успеха и выйти на улицу Юбилейную, на перекресток Чайковского и Юбилейной, чтобы этим перерезать поставки", – рассказывает боец.

По его мнению, оккупантам не стоит рассчитывать на достижение этой цели.

Начали стягивать в город тяжелую технику

По словам Петра Волощенко, россияне начали затягивать в город тяжелую технику. Бойцы заметили в Бахмуте танк Т-90М "Прорыв", не предназначенный для боев в городе и Т-55 советского образца.

"Я не знаю, это шаг отчаяния, или это у них приказ красных командиров любой ценой взять то, что осталось от города. Мы видели даже знаменитые Т-55, которые они подтягивали к реке Бахмутки. Может, уже и до ИС-2 уйдет", – сказал военнослужащий.

Он подчеркнул, что бои за город все еще продолжаются.

Что говорят в Генштабе

В возведении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 17 апреля сообщается, что, несмотря на потери, враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Оккупанты активно применяют в этих направлениях авиацию. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. За прошедшие сутки, Силы обороны на указанных участках фронта отразили более 60 вражеских атак.

Напомним, что 16 апреля украинские пограничники сообщили, что наемники ЧВК "Вагнер" в Бахмуте практически "закончились", поэтому их заменили регулярными войсками ВС РФ. Как отмечают бойцы, в районе Бахмута стрелковые бои проходят каждый день, поскольку противник регулярно проводит ротацию.

В ISW 16 апреля сообщили, что российские войска расширяют фронт в Бахмуте и готовят оборону в Купянском районе. Десантные подразделения ВС РФ могут использоваться не столько для поддержки "вагнеровцев" в Бахмуте, сколько для того, чтобы помешать возможным контратакам Украины по более широкой оси.