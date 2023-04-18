Запаслись гражданской одеждой и упаковали украденное: ВС РФ готовятся к бегству, — ОК "Юг"

Российские оккупанты, по словам спикера Командования Натальи Гуменюк, готовятся к очередному "жесту доброй воли" на Херсонщине. Захватчики дополнительно обустраивают рубежи и минируют побережье.

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В Херсонской области русские войска готовятся к отступлению. Они уже запаслись гражданской одеждой и упаковали мародеренное имущество. Об этом в эфире телемарафона 18 апреля сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, Силы обороны наблюдают, что российские захватчики принялись активно обустраивать оборону на Левом берегу.

"Они действительно заняты инженерным обустройством рубежей — и первого, и второго, и третьего, и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно-опасными", — рассказала она.

В ОК "Юг" сообщают, что оккупанты активно минируют побережье, на что местные заговорили о "жесте доброй воли".

"Это, как уже говорят херсонцы на Правом берегу, народная примета — они точно готовятся к очередному "жесту". Потому что они упаковали намародеренное имущество, поправляли, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия, это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся. ", — сказала Наталья Гуменюк.

Также она добавила, что наибольшей угрозой для южан остается угроза из воздуха.

Напомним, что российские оккупанты совершили авианалет на Сватовском направлении в Луганской области. Погибли три мирных жителя Новогоровки. В последние дни, отметили в ОВА, враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский перечислил 3 самые горячие точки на линии фронта. Кроме Бахмута, оккупанты наступают на Лиманском и Купянском направлениях.