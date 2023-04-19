Нічна атака на Одеську область: сили ППО України збили 10 іранських "шахедів" (фото)

ЗС РФ атакували об'єкт рекреаційної інфраструктури, як зазначили в ОК "Південь", але, на щастя, обійшлося без жертв. Усього противник випустив по області за ніч 12 дронів-камікадзе.

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Війська Російської Федерації в ніч із 18 на 19 квітня знову атакували Одеську область за допомогою іранських безпілотників-камікадзе Shahed-136. У Повітряних силах ЗС України поділилися подробицями того, що сталося.

Противник націлився на Одеську область і направив туди іранські БПЛА. Українські війська були готові до такого повороту подій і почали знищувати ворожі цілі.

"Цього разу воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування повітряного командування "Південь" знищено 10 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136/131", — ідеться в повідомленні.

Без "прильотів", як зазначають в Оперативному командуванні "Південь", не обійшлося. Один із ворожих дронів-камікадзе потрапив до об'єкту рекреаційної інфраструктури, але жертв чи постраждалих серед мирного населення немає.

На місце оперативно прибули пожежники та ліквідували вогонь.

Минулої доби російські окупанти завдали по Україні 4 ракетних і ще 60 авіаційних ударів. Також у Генштабі зафіксували 58 пострілів із реактивних систем залпового вогню, що призвело до того, що постраждали мирні громадяни.

"Імовірність завдання подальших ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 квітня в Офісі президента повідомили, що ЗС РФ із артилерії обстріляли центр Херсона. Андрій Єрмак зазначив, що вогонь був по району Центрального ринку, внаслідок чого мінімум одна людина загинула та ще шестеро отримали серйозні поранення.