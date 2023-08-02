Робін Гуд зі Львова: українець викрав Lexus, щоб передати його ЗСУ

Позашляховик Lexus GX викрали в лютому у Львові. Автомобіль хотіли передати до ЗСУ, але він виявився несправним.

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У Сихівському районному суді Львова розглядали справу про викрадення позашляховика Lexus GX. Підсудний заявив, що вирішив вкрасти авто, щоб передати його на потреби ЗСУ. Про це пише Zaxid.net.

Судом встановлено, що о 23.30 6 лютого 2023 року з парковки біля житлового будинку на вулиці Карла Мікльоша було викрадено Lexus GX 460. Незабаром правоохоронцям вдалося затримати 53-річного жителя Львова.

Обвинувачений зізнався у скоєному і пояснив, що хотів передати авто друзям, які служать у ЗСУ. Така ідея в нього виникла після того, як він дізнався, що у Lexus GX 460 перебиті номери кузова і двигуна.

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Утім, після викрадення львів'янин виявив чимало несправностей в авто і відмовився від ідеї передати позашляховик до армії. До того ж, Lexus GX 460 оснащений "ненажерливим" бензиновим V8, а це б створило труднощі із заправкою на фронті (захисникам України більше підходять дизельні авто).

Викрадач вирішив залишити Lexus GX на станції "Личаків", звідки його знайомий перегнав машину на стоянку за містом. Через місяць його затримали.

Обвинуваченого було засуджено до 5 років позбавлення волі, але суд звільнив його від покарання з іспитовим терміном на три роки.

Раніше Фокус повідомляв, що з автосалону серед білого дня викрали елітні Rolls-Royce і Bentley на мільйон доларів.

Також ми писали, що у США спіймали 14-річного викрадача авто.