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Авто

З кухнею і гамаком: Lexus показав вражаючі позашляховики для активного відпочинку (відео)

Lexus GX 550 Overtrail+, Lexus GX, новий Lexus GX, Lexus LX, позашляховики Lexus
Фото: Lexus | Позашляховики Lexus підготували до шоу SEMA

Позашляховим Lexus поліпшили прохідність, а також додали оригінальні аксесуари. Автомобілі оснастили портативною кухнею і гамаком.

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На тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі привезли позашляховики Lexus. Формально вони вважаються концепт-карами, але побудовані з використанням фірмових аксесуарів, що надійшли у вільний продаж, тобто їх можна відтворити. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Lexus.

Lexus GX 550 Overtrail+

Lexus GX, новий Lexus GX, Lexus LX, позашляховики Lexus, Lexus LX Fullscreen
Lexus GX 550 Overtrail+
Фото: Lexus

Новий Lexus GX 2024 отримав захист днища і 33-дюймову гуму Toyo Open Country A/T. На даху з'явився багажник, а на задніх вікнах — ящики для поклажі. Оснащення включає компресор для підкачки шин.

Lexus GX 460 Premium

Lexus GX 460, новий Lexus GX, Lexus LX, позашляховики Lexus, Lexus LX Fullscreen
Lexus GX 460 Premium
Фото: Lexus

Lexus GX попереднього покоління також отримав позашляхові шини Toyo. У його багажнику з'явився холодильник, а в багажнику на даху перевозиться оригінальний розкладний гамак.

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Lexus LX 600 Premium

Lexus LX, новий Lexus GX, позашляховики Lexus Fullscreen
Lexus LX 600 Premium
Фото: Lexus

Розкішний Lexus LX крім позашляхової гуми і багажника на даху оснащений тентом, що розкладається. Ззаду ж передбачено розкладний столик, призначений для спеціальної похідної міні-кухні (її перевозять у багажнику). Також звертає на себе увагу оригінальний перламутровий колір авто типу "хамелеон" (він виглядає по-різному, залежно від освітлення).

Раніше Фокус розповідав про найрозкішніший седан Lexus.

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