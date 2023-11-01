З кухнею і гамаком: Lexus показав вражаючі позашляховики для активного відпочинку (відео)

Позашляховим Lexus поліпшили прохідність, а також додали оригінальні аксесуари. Автомобілі оснастили портативною кухнею і гамаком.

Related video

На тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі привезли позашляховики Lexus. Формально вони вважаються концепт-карами, але побудовані з використанням фірмових аксесуарів, що надійшли у вільний продаж, тобто їх можна відтворити. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Lexus.

Lexus GX 550 Overtrail+

Lexus GX 550 Overtrail+ Фото: Lexus

Новий Lexus GX 2024 отримав захист днища і 33-дюймову гуму Toyo Open Country A/T. На даху з'явився багажник, а на задніх вікнах — ящики для поклажі. Оснащення включає компресор для підкачки шин.

Lexus GX 460 Premium

Lexus GX 460 Premium Фото: Lexus

Lexus GX попереднього покоління також отримав позашляхові шини Toyo. У його багажнику з'явився холодильник, а в багажнику на даху перевозиться оригінальний розкладний гамак.

Важливо

Флагманський кросовер Toyota за ціною двох Land Cruiser вперше показали на публіці (фото)

Lexus LX 600 Premium

Lexus LX 600 Premium Фото: Lexus

Розкішний Lexus LX крім позашляхової гуми і багажника на даху оснащений тентом, що розкладається. Ззаду ж передбачено розкладний столик, призначений для спеціальної похідної міні-кухні (її перевозять у багажнику). Також звертає на себе увагу оригінальний перламутровий колір авто типу "хамелеон" (він виглядає по-різному, залежно від освітлення).

Раніше Фокус розповідав про найрозкішніший седан Lexus.

Також ми писали про інноваційні електромобілі Lexus.