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Авто

С кухней и гамаком: Lexus показал впечатляющие внедорожники для активного отдыха (видео)

Lexus GX 550 Overtrail+, Lexus GX, новый Lexus GX, Lexus LX, внедорожники Lexus
Фото: Lexus | Внедорожники Lexus подготовили к шоу SEMA

Внедорожным Lexus улучшили проходимость, а также добавили оригинальные аксессуары. Автомобили оснастили портативной кухней и гамаком.

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На тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе привезли внедорожники Lexus. Формально они считаются концепт-карами, но построены с использованием фирменных аксессуаров, поступивших в свободную продажу, то есть их можно воссоздать. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Lexus.

Lexus GX 550 Overtrail+

Lexus GX, новый Lexus GX, Lexus LX, внедорожники Lexus Fullscreen
Lexus GX 550 Overtrail+
Фото: Lexus

Новый Lexus GX 2024 получил защиту днища и 33-дюймовую резину Toyo Open Country A/T. На крыше появился багажник, а на задних окнах – ящики для поклажи. Оснащение включает компрессор для подкачки шин.

Lexus GX 460 Premium

Lexus GX 460, новый Lexus GX, Lexus LX, внедорожники Lexus Fullscreen
Lexus GX 460 Premium
Фото: Lexus

Lexus GX предыдущего поколения также получил внедорожные шины Toyo. В его багажнике появился холодильник, а в багажнике на крыше перевозится оригинальный раскладной гамак.

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Lexus LX 600 Premium

Lexus LX, новый Lexus GX, внедорожники Lexus Fullscreen
Lexus LX 600 Premium
Фото: Lexus

Роскошный Lexus LX помимо внедорожной резины и багажника на крыше оснащен раскладывающимся тентом. Сзади же предусмотрен раскладной столик, предназначенный для специальной походной мини-кухни (она перевозится в багажнике). Также обращает на себя внимание оригинальный перламутровый цвет авто типа "хамелеон" (он смотрится по-разному, в зависимости от освещения).

Ранее Фокус рассказывал про самый роскошный седан Lexus.

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