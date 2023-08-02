Старий позашляховик Lexus LX ефектно випробували на бездоріжжі (відео)

Lexus LX 470 отримав кілька доопрацювань, які підвищили його прохідність. Позашляховик вразив своїми можливостями в найважчих умовах.

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У США випробували Lexus LX 470 другого покоління на бездоріжжі. Водій безжально їздив на автомобілі, але він виявився дуже надійним. Відео опублікували на YouTube-каналі Cruiser Patch.

У 17-хвилинному ролику Lexus LX 470 демонструє свої здібності на бездоріжжі. Автомобіль отримав кілька доопрацювань, які підвищили його прохідність.

Позашляховик став вищим і отримав масивний кенгурятник. Також авто оснастили шноркелем, що дозволило йому проїжджати крізь брід.

На автомобіль встановили захисні пластини та позашляхові шини Yokohama. Передбачена й лебідка Smittybilt 12K.

Великий розкішний Lexus LX 470 гідно впорався з усіма випробуваннями. Позашляховик жодного разу не застряг за весь час випробувань.

Lexus LX 470 оснащується 4,7-літровим атмосферним двигуном 2UZ-FE V8 потужністю від 230 до 268 к.с. Він працює в парі з 5-ступеневою автоматичною коробкою передач і доповнений системою повного приводу.

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Цей позашляховик давно зарекомендував себе як дуже міцний автомобіль з високим рівнем комфорту. Більшість любителів бездоріжжя часто вибирають Lexus LX 470 для подорожей.

Раніше Фокус писав, що в США представили новий Lexus GX третього покоління.