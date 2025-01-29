Пікапи та кросовери: найпопулярніші авто в США за 2024 рік (фото)
Американці віддають перевагу моделям підвищеної прохідності. До п'ятірки моделей-лідерів ринку потрапили рамні пікапи та кросовери.
За 2024 рік у США продали 15,83 мільйона нових легкових авто. Авторинок виріс на 2,7% і зберігає другу позицію у світі після китайського. Про це повідомляє сайт focus2move.
Для США це найкращий річний показник за останні 5 років. У грудні 2024 року зафіксували зростання продажів одразу на 12,8%.
За результатами 2024 року на ринку новий лідер – Toyota обійшла Ford. Третє місце залишається за Chevrolet.
Топ 10 популярних автобрендів у США за 2024 рік:
- Toyota – 1,98 млн проданих авто (+5,1%).
- Ford – 1,97 млн (+3,4%).
- Chevrolet – 1,74 млн (+2,2%).
- Honda – 1,29 млн (+11,7%).
- Nissan – 860 тис. (+3,1%).
- Hyundai – 823 тис. (+3,4%).
- Kia – 793 тис. (+1,4%).
- GMC – 612 тис. (+8,6%).
- Subaru – 611 тис. (-3,3%).
- Jeep – 587 тис. (-8,3%).
Найпопулярніші авто в США – моделі підвищеної прохідності: у топ 5 потрапили лише пікапи та кросовери. Лідерами залишаються Ford F-Series та Chevrolet Silverado.Важливо
Найпопулярніші авто в США за 2024 рік:
- Ford F-Series – 765 649 проданих авто.
- Chevrolet Silverado – 542 517 од.
- Toyota RAV4 – 475 193 од.
- Honda CR-V – 402 791 од.
- Ram Pickup – 373 120 од.
- Tesla Model Y – 372 613 од.
- GMC Sierra – 322 946 од.
- Toyota Camry – 309 876 од.
- Nissan Rogue – 245 724 од.
- Honda Civic – 242 005 од.
- Toyota Corolla – 232 908 од.
- Jeep Grand Cherokee – 216 148 од.
- Chevrolet Equinox – 207 730 од.
- Hyundai Tucson – 206 126 од.
- Chevrolet Trax – 200 689 од.
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