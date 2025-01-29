Пікапи та кросовери: найпопулярніші авто в США за 2024 рік (фото)

Американці віддають перевагу моделям підвищеної прохідності. До п'ятірки моделей-лідерів ринку потрапили рамні пікапи та кросовери.

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За 2024 рік у США продали 15,83 мільйона нових легкових авто. Авторинок виріс на 2,7% і зберігає другу позицію у світі після китайського. Про це повідомляє сайт focus2move.

Для США це найкращий річний показник за останні 5 років. У грудні 2024 року зафіксували зростання продажів одразу на 12,8%.

Ford F-Series залишається найпоппулярнішим авто в США Фото: Ford

За результатами 2024 року на ринку новий лідер – Toyota обійшла Ford. Третє місце залишається за Chevrolet.

Топ 10 популярних автобрендів у США за 2024 рік:

Toyota – 1,98 млн проданих авто (+5,1%). Ford – 1,97 млн (+3,4%). Chevrolet – 1,74 млн (+2,2%). Honda – 1,29 млн (+11,7%). Nissan – 860 тис. (+3,1%). Hyundai – 823 тис. (+3,4%). Kia – 793 тис. (+1,4%). GMC – 612 тис. (+8,6%). Subaru – 611 тис. (-3,3%). Jeep – 587 тис. (-8,3%).

Chevrolet Silverado залишається популярним Фото: General Motors

Найпопулярніші авто в США – моделі підвищеної прохідності: у топ 5 потрапили лише пікапи та кросовери. Лідерами залишаються Ford F-Series та Chevrolet Silverado.

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Найпопулярніші авто в США за 2024 рік:

Ford F-Series – 765 649 проданих авто. Chevrolet Silverado – 542 517 од. Toyota RAV4 – 475 193 од. Honda CR-V – 402 791 од. Ram Pickup – 373 120 од. Tesla Model Y – 372 613 од. GMC Sierra – 322 946 од. Toyota Camry – 309 876 од. Nissan Rogue – 245 724 од. Honda Civic – 242 005 од. Toyota Corolla – 232 908 од. Jeep Grand Cherokee – 216 148 од. Chevrolet Equinox – 207 730 од. Hyundai Tucson – 206 126 од. Chevrolet Trax – 200 689 од.

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