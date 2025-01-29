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Авто

Пікапи та кросовери: найпопулярніші авто в США за 2024 рік (фото)

авто з США, найпопулярніші авто в США
Фото: Motor1.com | Авторинок США виріс у 2024 році

Американці віддають перевагу моделям підвищеної прохідності. До п'ятірки моделей-лідерів ринку потрапили рамні пікапи та кросовери.

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За 2024 рік у США продали 15,83 мільйона нових легкових авто. Авторинок виріс на 2,7% і зберігає другу позицію у світі після китайського. Про це повідомляє сайт focus2move.

Для США це найкращий річний показник за останні 5 років. У грудні 2024 року зафіксували зростання продажів одразу на 12,8%.

Ford F-150, найпопулярніші авто в США Fullscreen
Ford F-Series залишається найпоппулярнішим авто в США
Фото: Ford

За результатами 2024 року на ринку новий лідер – Toyota обійшла Ford. Третє місце залишається за Chevrolet.

Топ 10 популярних автобрендів у США за 2024 рік:

  1. Toyota – 1,98 млн проданих авто (+5,1%).
  2. Ford – 1,97 млн (+3,4%).
  3. Chevrolet – 1,74 млн (+2,2%).
  4. Honda – 1,29 млн (+11,7%).
  5. Nissan – 860 тис. (+3,1%).
  6. Hyundai – 823 тис. (+3,4%).
  7. Kia – 793 тис. (+1,4%).
  8. GMC – 612 тис. (+8,6%).
  9. Subaru – 611 тис. (-3,3%).
  10. Jeep – 587 тис. (-8,3%).
Chevrolet Silverado, найпопулярніші авто в США Fullscreen
Chevrolet Silverado залишається популярним
Фото: General Motors

Найпопулярніші авто в США – моделі підвищеної прохідності: у топ 5 потрапили лише пікапи та кросовери. Лідерами залишаються Ford F-Series та Chevrolet Silverado.

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Найпопулярніші авто в США за 2024 рік:

  1. Ford F-Series – 765 649 проданих авто.
  2. Chevrolet Silverado – 542 517 од.
  3. Toyota RAV4 – 475 193 од.
  4. Honda CR-V – 402 791 од.
  5. Ram Pickup – 373 120 од.
  6. Tesla Model Y – 372 613 од.
  7. GMC Sierra – 322 946 од.
  8. Toyota Camry – 309 876 од.
  9. Nissan Rogue – 245 724 од.
  10. Honda Civic – 242 005 од.
  11. Toyota Corolla – 232 908 од.
  12. Jeep Grand Cherokee – 216 148 од.
  13. Chevrolet Equinox – 207 730 од.
  14. Hyundai Tucson – 206 126 од.
  15. Chevrolet Trax – 200 689 од.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші автомобілі в Європі за 2024 рік.

Також ми писали про найпопулярніші авто з США в Україні.