15 років у космосі. NASA втратило зв'язок із апаратом на краю Сонячної системи: що відомо

Космічний апарат IBEX, який вивчає межі Сонячної системи, перестав відповідати на команди із Землі.

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Апарат NASA, який уже 15 років перебуває в космосі та вивчає межі геліосфери, вже більше тижня не відповідає на команди із Землі, і вчені поки не знають, що з ним сталося, пише Space.

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Космічний апарат IBEX вирушив у космос ще у 2008 році, щоб надати вченим інформацію про те, що відбувається на краю геліосфери, оболонки у формі "бульбашки", яка оточує нашу Сонячну систему. Ця оболонка створена потоками сонячного вітру, частинок, що вилітають із Сонця, і вона закінчується там, де починається міжзоряний простір.

Вважається, що межа геліосфери, яка називається геліопаузою, починається на відстані приблизно 17,5 млрд км. Наприклад, Плутон розташований удвічі ближче до Сонця. На цьому кордоні, який змогли перетнути лише апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2", зустрічаються сонячний вітер і міжзоряний вітер, тобто за нею починається міжзоряне середовище.

Наприклад, завдяки апарату IBEX учені дізналися, як уже писав Фокус, що геліопауза може змінювати свою форму. Також за допомогою даних IBEX дослідники змогли створити карту геліопаузи, як писав Фокус. Ще одним знаменитим досягненням дослідницького апарата стало те, що він зміг виявити щільну ділянку з частинок у 2013 році, яку вчені назвали плазмовим хвостом Сонячної системи. Цей хвіст виникає, коли нейтральні атоми водню, що переносяться сонячним вітром, взаємодіють із магнітним полем нашої галактики.

[ + – ] Космічний апарат IBEX вирушив у космос ще у 2008 році, щоб надати вченим інформацію про те, що відбувається на краю геліосфери, оболонки у формі "бульбашки", яка оточує нашу Сонячну систему. Ця оболонка створена потоками сонячного вітру, частинок, що вилітають із Сонця, і вона закінчується там, де починається міжзоряний простір. Фото: space.com

Але згідно з повідомленням NASA, ще 18 лютого апарат IBEX перестав відповідати на команди із Землі, і з того часу вчені не можуть встановити з ним зв'язок. Що саме сталося, поки що невідомо. За словами вчених, більш ніж тиждень тому на космічному апараті відбулося перезавантаження головного комп'ютера, і після цього виникла позаштатна ситуація.

Диспетчери місії спробували відновити зв'язок із апаратом, але ця спроба не мала успіху. Згідно із заявою NASA, усі прилади й головний комп'ютер мають усе ще працювати, попри цей збій.

За словами вчених, якщо їм не вдасться вирішити проблему, що виникла, та відновити зв'язок і управління апаратом, то він 4 березня зробить нове перезавантаження комп'ютера, після чого повністю відключиться. Це дозволить після автоматичного увімкнення повернути системи IBEX до початкових налаштувань. Принаймні апарат запрограмований на такі дії у разі збою в роботі. У NASA пообіцяли повідомити результати, яких вдалося досягти в межах відновлення зв'язку з апаратом IBEX, уже на початку березня.

Однією з головних цілей IBEX є дослідження глобальної взаємодії між плазмою сонячного вітру та міжзоряним середовищем у прикордонній області Сонячної системи.