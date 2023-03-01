Совершенно нереально. Астронавт NASA сделал удивительный снимок полярного сияния из космоса (фото)

Нечасто можно увидеть это атмосферное событие с высоты полета МКС, но Джош Кассада предоставил такую возможность.

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Астронавт NASA Джош Кассада, у которого уже заканчивается срок пребывания на МКС, сделал потрясающий снимок полярного сияния на Земле с борта космической станции, которая в среднем летает вокруг планеты на высоте в 400 км, пишет Space.

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Фотографию полярного сияния Кассада опубликовал в Twitter с подписью "Совершенно нереально". Но не только астронавт NASA наблюдал за этим атмосферным явлением. Многие люди на Земле также в последние несколько дней были свидетелями появления ярких полярных сияний, которые вызваны столкновением заряженных солнечных частиц с молекулами в атмосфере нашей планеты.

В воскресенье и понедельник, 26 и 27 февраля, на Солнце произошли сразу несколько вспышек, в результате которых в космос были выброшены потоки солнечных частиц. Этот солнечный ветер достиг Земли за считанные минуты, что и вызвало появление ярких полярных сияний.

[ + – ] Астронавт NASA Джош Кассада, у которого уже заканчивается срок пребывания на МКС, сделал потрясающий снимок полярного сияния на Земле с борта космической станции, которая в среднем летает вокруг планеты на высоте в 400 км Фото: Twitter

Но к этому также были причастны потоки плазмы, которые вырвались из Солнца в результате коронального выброса массы, но они достигли планеты позже, поэтому очень яркие полярные сияния наблюдались и во вторник, 28 февраля. Собственно, это сияние и запечатлел Джош Кассада.

Усиление солнечной активности привело к тому, что полярные сияния переместились из северных широт, где их можно увидеть постоянно, гораздо южнее. Например, за "световым шоу" в небе наблюдали жители Великобритании, но самое удивительное, что его видели жители штата Калифорния в США, что очень удивительно, учитывая расположение штата на очень удаленном расстоянии от постоянного места появления полярных сияний. В частности, сияние сфотографировали в небе над Национальным парком Долина Смерти и этот снимок можно увидеть ниже.

[ + – ] Усиление солнечной активности привело к тому, что полярные сияния переместились из северных широт, где их можно увидеть постоянно, гораздо южнее. Например, за "световым шоу" в небе наблюдали жители Великобритании, но самое удивительное, что его видели жители штата Калифорния в США, что очень удивительно, учитывая расположение штата на очень удаленном расстоянии от постоянного места появления полярных сияний. В частности, сияние сфотографировали в небе над Национальным парком Долина Смерти Фото: Twitter

Что же касается Джоша Кассады, то он с октября прошлого года вместе с коллегой по NASA Николь Манн, Коити Ваката из Японии и Анной Кикиной из РФ с октября 2022 года находится на борту МКС. Он прибыл сюда на космическом корабле компании SpaceX в составе миссии Crew-5. Еще примерно неделю, а может немного больше, эти четверо астронавтов будут находится на космической станции.

Им нужно дождаться своей смены, астронавтов миссии Crew-6, которых доставит на МКС корабль Crew Dragon от SpaceX. Два астронавта NASA, Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, представитель ОАЭ Султан Аль-Нейади и Андрей Федяев из РФ, должны были полететь в космос еще в понедельник, 27 февраля. Но как уже писал Фокус, по техническим причинам запуск космической ракеты перенесли сначала на вторник, 28 февраля, а затем на четверг, 2 марта. Кассада и его коллеги по миссии на МКС должны вернуться на Землю через 5 дней после того, как прибудет корабль со сменным экипажем.

Кстати, в комментарии к посту Кассады, в котором он показал новый снимок полярного сияния из космоса, один из пользователей опубликовал короткий видеоролик, на котором показано не только полярное сияние, но и пролетающая высоко над Землей космическая станция. Если внимательно присмотреться, то на ролике ниже, на 24 секунде можно увидеть пролетающую белую точку. Это и есть МКС.

Как уже писал Фокус, пилот развернул самолет, чтобы показать пассажирам полярное сияние, которое было видно в небе на юге Великобритании.