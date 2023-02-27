Охорона, відміна. SpaceX не змогла відправити на МКС корабель із новим екіпажем: що сталося (відео)

Фахівці компанії Ілона Маска зіткнулися з проблемою в ракеті Falcon 9, тому вирішили не ризикувати та перенести відправлення астронавтів на орбіту на другий день.

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SpaceX і NASA вирішили скасувати запуск ракети Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon на вершині, в якому знаходилися четверо астронавтів. Усі вони мали вирушити на Міжнародну космічну станцію, але виявлена в ракеті проблема порушила всі плани, пише Space.

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Вранці, у понеділок, 27 лютого зі стартового майданчика у Космічному центрі імені Кеннеді, штату Флорида, США, мав відбутися запуск ракети Falcon 9 від компанії SpaceX. Ця ракета мала вивести в космос корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами у межах місії Crew-6.

[ + – ] SpaceX і NASA вирішили скасувати запуск ракети Falcon 9 з космічним кораблем Crew Dragon на вершині, в якому знаходилися четверо астронавтів. Усі вони мали вирушити на Міжнародну космічну станцію, але виявлена в ракеті проблема порушила всі плани Фото: Starship

Але за 2,5 хвилини до старту запуск ракети скасували через проблему, яка пов'язана з рідиною для запалювання, яка використовується для запуску ракетних двигунів Falcon 9 під час старту. Тому було прийнято рішення не ризикувати, а розібратися з проблемою ретельніше.

Чотири астронавти, які знаходилися в Crew Dragon вже кілька годин, висадилися з космічного корабля після того, як з 70-метрової ракети було спущено паливо. Астронавти залишаться в Космічному центрі імені Кеннеді, як і сама ракета в очікуванні наступного старту.

[ + – ] Чотири астронавти, які знаходилися в Crew Dragon вже кілька годин, висадилися з космічного корабля після того, як з 70-метрової ракети було спущено паливо. Астронавти залишаться в Космічному центрі імені Кеннеді, як і сама ракета в очікуванні наступного старту Фото: Starship

Згідно з заявою NASA, корабель з новим екіпажем для МКС повинен був вирушити до космосу вже вранці у вівторок, 28 лютого. Але прогноз погоди показав, що очікуються несприятливі умови, та й до того ж потрібно повністю переконатися, що проблему з ракетою вирішено. Тож новою датою запуску стане четвер, 2 березня.

"Найголовніше — це забезпечення безпеки екіпажу місії Crew-6. Політ людини в космос — це ризикований захід, і ми полетимо тоді, коли будемо готові", — заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.

До складу змінного екіпажу МКС входять:

[ + – ] Астронавти місії Crew 6, які мають полетіти на МКС Фото: Starship

Стівен Боуен (США), який уже тричі літав на орбіту;

Уоррена Хобург (США), який уперше летить у космос;

Султан Аль-Неяді (Об'єднані Арабські Емірати), який також уперше полетить у космос. Загалом це лише другий астронавт з ОАЕ, який побуває за межами планети. До того ж він є першим астронавтом із цієї арабської країни, які проведе тривалий час на космічній станції. Його попередник Хаззаа Алі Абдан Халфан аль-Мансурі пробув на МКС у 2019 році лише 8 днів.

Представник РФ Андрій Федяєв.

Щойно ці четверо опиняться на МКС, вони візьмуть на себе обов'язки екіпажу місії Crew-5, який прибув на станцію у жовтні минулого року також на космічному кораблі від SpaceX. Цей екіпаж через кілька днів після успішного прибуття нової зміни вирушить на Землю.

Згідно з планом, нова четвірка астронавтів проведе в космосі приблизно пів року, проводячи наукові експерименти та підтримуючи в робочому стані орбітальну станцію, якій уже понад 20 років.

Що стосується компанії SpaceX, то вона планує ввечері, в понеділок, 27 лютого, здійснити одразу два запуски в космос з інтервалом в 1 годину двох нових партій своїх супутників Starlink.

Як уже писав Фокус, у неділю, 26 лютого на МКС прибув безпілотний космічний корабель РФ "Союз", який має замінити інший корабель росіян. На цьому кораблі лише за пів року зможуть повернутися додому троє астронавтів, які прибули на станцію ще у вересні 2022 року. Їхня зміна мала прилетіти якраз на цьому новому кораблі, але тепер РФ має підготувати новий "Союз" до запуску зі змінним екіпажем, а цей старт відбудеться приблизно у вересні.