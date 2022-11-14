Еще одна ракета Китая подкинула проблем: она развалилась на 50 кусков на околоземной орбите (фото)

Обломки космической ракеты теперь угрожают спутникам Starlink и МКС.

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Согласно заявлению представителей Космических сил США, 12 ноября, через день после запуска в космос, китайская легкая ракета-носитель "Чанчжэн-6А" взорвалась в космосе и распалась примерно на 50 частей. Катастрофа произошла на высоте в примерно 500 км, а это немного выше орбиты МКС, а также на этой высоте находятся некоторые спутники Starlink, пишет Forbes.

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Еще 11 ноября, китайская ракета-носитель легкого класса "Чанчжэн-6А" вывела в космос новый спутник КНР, который предназначен для наблюдений за Землей под названием "Юньхай-3". Но уже 12 ноября что-то произошло в космосе и в результате этого события ракета взорвалась и развалилась на части. По словам американских военных, в результате катастрофы образовалось не менее 50 обломком разных размеров, которые стали дополнительным космическим мусором на низкой околоземной орбите Земли.

[ + – ] Еще 11 ноября, китайская ракета-носитель легкого класса "Чанчжэн-6А" вывела в космос новый спутник КНР, который предназначен для наблюдений за Землей под названием "Юньхай-3". На видео видно след от улетающей в космос ракеты

Астроном Сиз Басса считает, что корпус ракеты развалился в космосе вскоре после того, как от ракеты отделился научный спутник "Юньхай-3".

"Наблюдения за полетом ракеты в течение нескольких часов указывают на то, что могла произойти утечка топлива. Вторая ступень ракеты развалилась на десятки обломков, которые быстро вращались и оставляли четкие яркие следы в небе", — говорит Басса.

[ + – ] Наблюдения за полетом ракеты в течение нескольких часов указывают на то, что могла произойти утечка топлива. Вторая ступень ракеты развалилась на десятки обломков, которые быстро вращались и оставляли четкие яркие следы в небе, — говорит Басса

По словам астронома, эти обломки китайской ракеты все же вернутся в атмосферу Земли, хотя на это и уйдет несколько лет. И скорее всего остатки ракеты сгорят в атмосфере. Но есть еще одна проблема: обломки будут летать примерно на той же орбите, где находится и МКС, что может угрожать безопасности орбитальной станции.

[ + – ] Астрономы наблюдали за полетом китайской космчиеской ракеты над территорией США

Ни американские ученые, ни военные не знают точно, что случилось с китайской ракетой-носителем в космосе. Возможно она столкнулась там с другим объектом, или же все-таки причиной взрыва стала утечка топлива, но факт остается фактом: "Чанчжэн-6А" внезапно и быстро развалилась на части.

Скорее всего исследовательский спутник "Юньхай-3" отправился в полет и не пострадал от взрыва ракета. Это подтверждают наблюдения, которые показали, что ступень ракеты находилась отдельно от спутника в момент катастрофы. Представители Космический сил США заявили, что теперь они будут следить за всеми частями разрушившейся китайской ракеты и за их траекторией движения в космосе.

Стоит заметить, что легкая ракета-носитель "Чанчжэн-6А", общая высота которой составляет 30 м, меньше, чем уже ставшая печально знаменитой тяжелая ракета "Чанчжэн-5В" (общая высота 54 м).

[ + – ] Легкая ракета-носитель "Чанчжэн-6А" (на фото), общая высота которой составляет 30 м, меньше, чем уже ставшая печально знаменитой тяжелая ракета "Чанчжэн-5В" (общая высота 54 м) Фото: Синьхуа

Последняя, точнее ее обломки, как уже писал Фокус, в который раз упали на Землю после неконтролируемого спуска. Считается, что часть ракеты, которая не сгорела в атмосфере упала в Тихий океан. Хотя некоторые астрономы считают, что обломки ракеты "Чанчжэн-5В" можно обнаружить и на суше.

Фокус уже писал о том, что секретная космическая миссия США завершилась успешно. Речь идет о полете загадочного космического самолета X-37B, которой после 900 дней на орбите, вернулся на Землю. Основные цели этой миссии до сих пор остаются тайной.