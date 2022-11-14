Ще одна ракета Китаю підкинула проблем: вона розпалася на 50 шматків на навколоземній орбіті (фото)

Уламки космічної ракети тепер загрожують супутникам Starlink та МКС.

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Згідно з заявою представників Космічних сил США, 12 листопада, через день після запуску в космос, китайська легка ракета-носій "Чанчжен-6А" вибухнула в космосі й розпалася приблизно на 50 частин. Катастрофа сталася на висоті приблизно 500 км, а це трохи вище орбіти МКС, а також на цій висоті знаходяться деякі супутники Starlink, пише Forbes.

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Ще 11 листопада китайська ракета-носій легкого класу "Чанчжен-6А" вивела в космос новий супутник КНР, який призначений для спостережень за Землею під назвою "Юньхай-3". Але вже 12 листопада щось сталося в космосі й внаслідок цієї події ракета вибухнула та розвалилася на частини. За словами американських військових, внаслідок катастрофи утворилося не менше 50 уламків різних розмірів, які стали додатковим космічним сміттям на низькій навколоземній орбіті Землі.

[ + – ] Ще 11 листопада китайська ракета-носій легкого класу "Чанчжен-6А" вивела в космос новий супутник КНР, який призначений для спостережень за Землею під назвою "Юньхай-3". На відео видно слід від ракети, що відлітає в космос

Астроном Сіз Басса вважає, що корпус ракети розвалився в космосі невдовзі після того, як від ракети відокремився науковий супутник "Юньхай-3".

"Спостереження за польотом ракети протягом кількох годин вказують на те, що міг статися витік палива. Другий ступінь ракети розвалився на десятки уламків, які швидко оберталися і залишали чіткі яскраві сліди в небі", — каже Басса.

[ + – ] Спостереження за польотом ракети протягом кількох годин вказують на те, що міг статися витік палива. Другий ступінь ракети розвалився на десятки уламків, які швидко оберталися та залишали чіткі яскраві сліди в небі, — каже Басса

За словами астронома, ці уламки китайської ракети все ж таки повернуться в атмосферу Землі, хоча на це і піде кілька років. І найімовірніше залишки ракети згорять в атмосфері. Але є ще одна проблема: уламки літатимуть приблизно на тій самій орбіті, де знаходиться і МКС, що може загрожувати безпеці орбітальної станції.

[ + – ] Астрономи спостерігали за польотом китайської космічної ракети над територією США

Ні американські вчені, ні військові не знають точно, що сталося з китайською ракетою-носієм у космосі. Можливо вона зіткнулася там з іншим об'єктом, або все ж таки причиною вибуху став витік палива, але факт залишається фактом: "Чанчжен-6А" раптово і швидко розвалилася на частини.

Швидше за все, дослідницький супутник "Юньхай-3" вирушив у політ і не постраждав від вибуху ракета. Це підтверджують спостереження, які показали, що ступінь ракети була окремо від супутника в момент катастрофи. Представники Космічних сил США заявили, що тепер вони стежитимуть за всіма частинами китайської ракети, що зруйнувалася, і за їхньою траєкторією руху в космосі.

Варто зауважити, що легка ракета-носій "Чанчжен-6А", загальна висота якої становить 30 м, менша, ніж важка ракета "Чанчжен-5В", що вже стала сумно знаменитою (загальна висота 54 м).

[ + – ] Легка ракета-носій "Чанчжен-6А" (на фото), загальна висота якої становить 30 м, менша, ніж важка ракета "Чанчжен-5В", що вже стала сумно знаменитою (загальна висота 54 м) Фото: Сіньхуа

Остання, точніше її уламки, як писав Фокус, вкотре впали на Землю після неконтрольованого спуску. Вважається, що частина ракети, яка не згоріла в атмосфері, впала в Тихий океан. Хоча деякі астрономи вважають, що уламки ракети Чанчжен-5В можна виявити й на суші.

Фокус вже писав, що секретна космічна місія США завершилася успішно. Йдеться про політ загадкового космічного літака X-37B, який після 900 днів на орбіті повернувся на Землю. Основні цілі цієї місії досі залишаються таємницею.