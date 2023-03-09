Запуск в космос первой в мире напечатанной на 3D-принтере ракеты потерпел неудачу (видео)

За 70 секунд до старта диспетчеры миссии прервали запуск крупнейшего в мире подобного транспортного средства.

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Ракета-носитель Terran 1 от компании Relativity Space так и осталась на стартовой площадке на мысе Канаверал (штат Флорида, США) после того, как не смогла осуществить свой дебютный полет в космос. Данная ракета, почти полностью напечатанная на 3D-принтере, является крупнейшим в мире объектом, который должен был отправиться за пределы Земли, пишет Space.

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Компания Relativity Space не смогла осуществить первый в истории запуск в космос ракеты-носителя Terran 1, которая состоит на 85% из деталей, напечатанных на 3D-принтере.

Компания Relativity Space не смогла осуществить первый в истории запуск в космос ракеты-носителя Terran 1, которая состоит на 85% из деталей, напечатанных на 3D-принтере Фото: Relativity Space

Этот запуск должен был состояться вечером 8 марта, но обратный отсчет был остановлен за 70 секунд до старта из-за выявленного повышения температуры топлива в двигателях верхней ступени ракеты. Сначала инженеры компании Relativity Space хотели решить быстро возникшую проблему, но затем было принято решение перенести запуск. Уникальная ракета останется на стартовой площадке до 11 марта, когда состоится вторая попытка отправить Terran 1 в космос.

Уникальная ракета останется на стартовой площадке до 11 марта, когда состоится вторая попытка отправить Terran 1 в космос Фото: Relativity Space

По словам представителей компании Relativity Space, штаб-квартира которой находится в Калифорнии, они возлагают большую надежду на эту ракету и уверены в том, что следующая попытка отправить впервые в истории напечатанную на 3D-принтере ракету, увенчается успехом.

По сравнению с существующими двухступенчатыми ракетами-носителями, Terran 1 имеет относительно небольшой размер – 33 метра (это примерная высота 10-этажного дома). Основная задача данной ракеты состоит в том, чтобы выводить на низкую околоземную орбиту небольшие спутники. Но уникальность ракеты состоит в том, что 85% составляющих ее деталей были созданы с помощью 3D-принтера. Кстати, 9 двигателей первой ступени ракеты, которые работают на жидком метане, были созданы таким же способом.

Согласно заявлению представителей Relativity Space, уникальная ракета-носитель Terran 1 может выводить в космос от 900 до 1250 кг полезных грузов. При этом стоимость каждого запуска составляет примерно 12 млн долларов.

Сейчас инженеры американской компании ведут активную работу над созданием многоразовой ракеты Terran R, которая будет иметь высоту 66 метров и сможет доставлять в космос 20 тонн полезных грузов. Первый запуск этой ракеты запланирован на 2024 год.

Если старт ракеты Terran 1 не просто состоится, а ее полет пройдет успешно, это докажет жизнеспособность технологии с помощью которой был создан данный объект. То есть будущие ракеты можно будет почти полностью создавать с помощью 3D-печати. По крайней мере так считают в компании Relativity Space.

Также неудачно, как и запуск ракеты Terran 1, завершился дебютный полет ракеты H3, которую создали в Японии. Как уже писал Фокус, эта ракета взлетела, но двигатели во второй ступени не заработали, поэтому диспетчеры миссии послали команду на самоуничтожение объекта.

Также Фокус писал о том, что у Международной космической станции возникли проблемы. Станции пришлось изменить орбиту, чтобы не столкнуться со спутником.