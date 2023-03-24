NASA дало гроші. Нова розробка дозволить долетіти до краю Сонячної системи лише за 5 років

NASA виділило великий грант на створення моделі рухової системи, яка дозволить досягти міжзоряного простору в 7 разів швидше, ніж це зробив "Вояджер-1".

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За словами автора концепції нової рухової системи Артура Давояна з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, за її допомогою можна буде долетіти до зовнішніх планет Сонячної системи лише за 1 рік, пише ScienceAlert.

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Космічний апарат "Вояджер-1" у 2012 році залишив межі Сонячної системи на відстані 122 астрономічних одиниць від Сонця. Для цього йому довелося летіти в космосі 35 років. Але автор концепції нової рухової системи Артур Давоян вважає, що космічний апарат або космічний корабель вагою 1 тонна зможе подолати цю відстань менш ніж за 5 років.

Наприклад, найдальша від Сонця планета Нептун розташована приблизно на відстані 30 астрономічних одиниць, і вчений вважає, що зовнішніх планет так можна досягти всього за 1 рік.

Наприклад, найдальша від Сонця планета Нептун розташована приблизно на відстані 30 астрономічних одиниць, і вчений вважає, що зовнішніх планет так можна досягти всього за 1 рік. Фото: wikipedia

Поки що це лише теорія, і сама ідея представлена лише у схемах і таблицях, які були представлені NASA на розгляд. Проте в космічному агентстві зацікавилися новим проєктом і виділили грант на створення докладного моделювання нової рухової системи в розмірі 175 тисяч доларів. Грант передбачає фінансування початкової стадії розробок, і якщо результати будуть хорошими, то, швидше за все, йтиметься про створення прототипу, і NASA виділить ще більше грошей.

Наразі жоден ракетний двигун не дозволить астронавтам долетіти до міжзоряного простору протягом життя людини, не кажучи вже про те, щоб дібратися до найближчих зірок. Але сучасні космічні апарати це можуть зробити.

За словами Давояна, потрібно почати з рухової установки, яка зможе допомогти долетіти апарату вагою 1 тонну за 5 років до краю Сонячної системи. А наступним кроком буде розробка потужнішої рухової системи, яка дозволить подорожувати набагато швидше пілотованим космічним кораблям.

Космічний апарат "Вояджер-1" у 2012 році залишив межі Сонячної системи на відстані 122 астрономічних одиниць від Сонця. Для цього йому довелося летіти в космосі 35 років. Але автор концепції нової рухової системи Артур Давоян вважає, що космічний апарат або космічний корабель вагою 1 тонна зможе подолати цю відстань менш ніж за 5 років. Фото: Земля Вояджер

Згідно з проєктом, для реалізації нової ідеї швидкого переміщення в космосі потрібен ще один космічний апарат, який допомагатиме тому, що має покинути межі Сонячної системи. Другий апарат перебуватиме на навколоземній орбіті.

Ідея полягає в тому, що орбітальний апарат "вистрілить" у міжзоряний космічний апарат променем крихітних мікроскопічних частинок, які нагріє цей лазерний промінь. Ці частки летітимуть у космосі зі швидкістю в 120 км/с і штовхатимуть "вітрило" міжзоряного космічного апарата, або ці частинки відштовхуватиме спеціальний магніт всередині. У будь-якому випадку потужний потік частинок дозволить апарату розвинути величезну швидкість і досягти меж Сонячної системи менш ніж за 5 років.

NASA виділило великий грант на створення моделі рухової системи, яка дозволить досягти міжзоряного простору в 7 разів швидше, ніж це зробив "Вояджер-1" Фото: NASA

Як уже було сказано вище, потрібно подолати відстань у більш ніж 120 астрономічних одиниць, а одна така одиниця — це 150 млн км. Діметр Землі лише 12 700 км. Тому можна собі уявити, наскільки це величезна відстань.

Якщо говорити про переміщення в космосі, то недавнє дослідження передбачає, що інопланетні мікроорганізми можуть переміщатися галактиці від планети до планети. І ознаки позаземного життя, як вважають науковці, можна знайти й на Землі, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що третя спроба відправити в космос першу у світі надруковану на 3D-принтері ракету знову провалилася. Проте розробники раді, що ракета відірвалася від землі, хоч і не потрапила на орбіту.