Незвичайний "транспортний засіб". Як позаземне життя подорожує по галактиці: нова теорія

Нове дослідження припускає, що виявити ознаки позаземного життя можна навіть на Землі.

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Японський вчений вважає, що за допомогою космічного пилу позаземні мікроорганізми можуть рухатися по нашій галактиці. Згідно з новим дослідженням, щороку на Землю потрапляє 100 тисяч частинок пилу, які можуть нести у собі життя, пише Space.

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Томонорі Тотані з Токійського університету представив своє нове дослідження, в якому він говорить про те, що астробіологи повинні досліджувати космічний пил та інші уламки екзопланет, щоб знайти позаземне життя.

Коли великий астероїд стикається з потенційно населеною планетою, то внаслідок удару в космос можуть відлетіти крихітні уламки, в яких можуть міститися мікроорганізми. Космічний пил у такий спосіб переносить це позаземне життя по всій нашій галактиці, зокрема частинки цього пилу потрапляють і на Землю, вважає Тотані.

Коли великий астероїд стикається з потенційно населеною планетою, то внаслідок удару в космос можуть відлетіти крихітні уламки, в яких можуть міститися мікроорганізми. Космічний пил у такий спосіб переносить це позаземне життя по всій нашій галактиці, зокрема частинки цього пилу потрапляють і на Землю, вважає Тотані Фото: NASA

За словами вченого, якщо розпочати вивчення частинок космічного пилу й інших уламків потенційно населених планет можна знайти докази існування позаземного життя. Тотані підтримує одну з гіпотез, яка і говорить про те, що живі мікроорганізми можуть переміщатися від планети до планети по космосу і що насправді Чумацький Шлях не такий і неживий.

За словами Тотані, не всі уламки екзопланет можуть полетіти з великою швидкістю, щоб подолати спочатку гравітацію самої планети, а потім гравітацію місцевої зірки, щоб полетіти в міжзоряний простір. Швидше за все, вважає вчений, це повинні бути найдрібніші частинки шириною приблизно 1 тисячну міліметра. Але навіть такі маленькі частинки зможуть містити одноклітинні живі організми.

"Варто враховувати величезні відстані та час, який необхідний для подолання цієї відстані цими частинками. Також потрібно враховувати вплив космічного випромінювання. Тому ймовірність того, що на Землю потраплять частинки пилу з позаземним життям не така і висока, але все ж таки існує", — говорить Тотані.

Як показують розрахунки японського вченого, щороку на Землю можуть падати до 100 тисяч часток космічного пилу, які можуть містити ознаки позаземного життя Фото: Земля

Як показують розрахунки японського вченого, щороку на Землю можуть падати до 100 тисяч часток космічного пилу, які можуть містити ознаки позаземного життя. І цей пил можна виявити у льодах в Антарктиді або ж на дні океанів. Тотані вважає, що потрібно звернути особливу увагу на дослідження цього космічного пилу, що дозволить довести існування за межами Землі.

Фокус уже писав про те, що вчений з Гарвардського університету та представник управління у Пентагоні, яке займається вивченням НЛО, готують нову доповідь про інопланетян. Це не офіційний документ Міністерства оборони США, а скоріше припущення двох авторів. У цьому документі вони припускають, що в Сонячній системі ховається величезний космічний корабель позаземної цивілізації, який запускає на Землю дослідницькі зонди.