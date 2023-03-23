За нами стежать. У Пентагоні вважають, що у Сонячній системі зачаївся корабель інопланетян

Представник Пентагону та відомий американський вчений вважають, що інопланетяни стежать за нами за допомогою маленьких космічних апаратів.

Related video

Керівник відомства Міністерства оборони США, яке займається вивченням НЛО та відомий вчений із Гарвардського університету припускають, що десь у Сонячній системі літає величезний корабель інопланетян. Із цього корабля вирушають крихітні зонди для стеження за землянами, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Шон Кіркпатрік, керівник Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах, що входить до складу Пентагону і займається вивченням даних про спостереження НЛО (зараз їх називають нерозпізнаними аномальними явищами), та Аві Леб, астроном із Гарвардського університету, підготували чернетковий варіант нової доповіді про інопланетян.

Вчений і представник Пентагону висунули ідею про те, що в нашій Сонячній системі ховається величезний інопланетний космічний корабель, з якого на дослідження планет відправляються маленькі космічні апарати.

Учений і представник Пентагону висунули ідею про те, що в нашій Сонячній системі ховається величезний інопланетний космічний корабель, з якого на дослідження планет вирушають маленькі космічні апарати Фото: Live Science

Кіркпатрік і Леб вважають, що так само, як і земляни відправляють свої апарати на дослідження планет Сонячної системи, те ж саме можуть робити і потенційні інопланетяни. За допомогою цих зондів представники позаземної цивілізації, зокрема, можуть збирати інформацію і про Землю, і про її жителів. Варто сказати, що цей документ не пройшов наукового рецензування і, найголовніше, він не є офіційною доповіддю Міністерства оборони США.

У чорнетковому варіанті майбутньої доповіді йдеться про те, що нерозпізнані аномальні об'єкти не можуть помітити астрономи, оскільки вони мають дуже маленький розмір. Коли вони потрапляють в атмосферу Землі, то вони не згорають у ній, завдяки значному зниженню швидкості. Потім ці зонди відправляються в різні регіони Землі для проведення досліджень.

Автори документа припускають, що інопланетяни, найімовірніше, зацікавилися дослідженням кам'янистих планет нашої Сонячної системи, таких як Земля, Венера і Марс. Але найбільше позаземну цивілізацію зацікавила наша планета, оскільки тут було виявлено воду у великій кількості. Водночас автори документа вважають, що на головному інопланетному кораблі, звідки вилітають зонди, самих інопланетян може взагалі не бути і він працює автономно.

Автори документа припускають, що інопланетяни, найімовірніше, зацікавилися дослідженням кам'янистих планет нашої Сонячної системи, таких як Земля, Венера і Марс. Але найбільше позаземну цивілізацію зацікавила наша планета, оскільки тут було виявлено воду у великій кількості Фото: NASA

Кіркпатрік і Леб також висунули ідею про те, що позаземна цивілізація, яка відправила цей корабель у Сонячну систему, могла взагалі вже давно зникнути. Адже рідна планета інопланетян могла з'явиться на декілька мільярдів років раніше за Землю і свій дослідницький корабель інопланетяни могли відправити мільйони років тому.

Кіркпатрік і Леб також висунули ідею про те, що позаземна цивілізація, яка відправила цей корабель у Сонячну систему, могла взагалі вже давно зникнути. Адже рідна планета інопланетян могла з'явиться на декілька мільярдів років раніше за Землю і свій дослідницький корабель інопланетяни могли відправити мільйони років тому Фото: BBC

Аві Леб відомий тим, що він проявляє пильну увагу до вивчення міжзоряного об'єкта Оумуамуа, який, як вважає вчений, насправді є інопланетним космічним кораблем. За пів року до появи цього гостя з іншої зоряної системи на Землю впав невеликий метеорит, який не був пов'язаний з Оумуамуа, але Леб, слідуючи своїй теорії, вирішив, що, можливо, штучний міжзоряний об'єкт потенційно може бути космічним кораблем інопланетян, з якого відправляються на Землю крихітні зонди.

Аві Леб відомий тим, що він проявляє пильну увагу до вивчення міжзоряного об'єкта Оумуамуа, який, як вважає вчений, насправді є інопланетним космічним кораблем. Фото: ESO

Ось уже декілька років представники наукової спільноти критикують Леба за його теорію щодо Оумуамуа. Хоча вчений продовжує стояти на своєму, нещодавні дослідження показують, що, найімовірніше, міжзоряний гість є звичайним космічним каменем, який має не зовсім звичайну форму.

Як уже писав Фокус, найновіше дослідження американських учених говорить про те, що Оумуамуа не має жодного відношення до інопланетян, а його незвичайна траєкторія руху польоту була викликана викидами газоподібного водню.

Як би там не було, але у 2022 році Міністерство оборони США створило Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах для того, щоб можна було знайти відповідь, що являють собою аномальні явища, помічені в атмосфері Землі.

У цьому відомстві проаналізували 360 випадків спостереження нерозпізнаних аномальних явищ на Землі і дійшли висновку, що половина з них пояснюється наявністю в повітрі повітряних куль і схожих об'єктів. Що стосується другої половини, то поки що дослідникам не вистачає даних для того, щоб винести остаточний вердикт.

Фокус уже писав про те, що наприкінці минулого року в Пентагоні заявили про появу появу кількох сотень нових свідчень появи НЛО.

Що стосується потенційного позаземного життя, то, як вже писав Фокус, нове дослідження показує, що найпоширеніші зірки в Чумацькому Шляху можуть знищувати це життя на своїх планетах.