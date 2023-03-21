Погані новини для інопланетян. Навіть спокійні червоні карлики можуть спалити планети

Нове дослідження передбачає, що навіть на "найспокійніших" зірках червоних карликах відбуваються набагато сильніші виверження, ніж на Сонці. А це може зашкодити існуванню життя на планетах навколо цих зірок.

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Як показало дослідження міжнародної групи астрономів, найпоширеніші зірки в нашій галактиці є небезпечнішими для потенційного позаземного життя на планетах навколо них, ніж наше Сонце. Червоні карлики, які менші за Сонце, менш яскраві і мають меншу температуру, вивергають набагато більше енергії та плазми, ніж наша зірка, пише Space.

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Група астрономів зібрала дані за 20 років спостережень за 177 зірками, які є червоними карликами. Виявилося, що ці зірки можуть довго залишатися "спокійними", а потім на них відбуваються "суперспалахи". І ці спалахи в 100-1000 разів сильніші, ніж спалахи на Сонці.

За словами вчених, на нашій зірці під час її 11-річного циклу активності постійно відбуваються сонячні спалахи, які можуть супроводжуватись корональними викидами маси, тобто викидами потоків плазми у космос. Але кількість цих явищ зростає в середині циклу, коли на Сонці з'являється більше сонячних плям, що призводить до збільшення кількості сонячних спалахів. До речі, вже через кілька років у Сонця настане середина циклу активності і вчені очікують величезну кількість найсильніших спалахів.

Вважається, що викиди плазми від зірки можуть мати руйнівний вплив на планети, що знаходяться довкола. Хоча до Землі і прилітають такі потоки плазми від Сонця, все ж таки вони не такі сильні, як ті, які виробляють червоні карлики, вважають вчені.

Нове дослідження передбачає, що навіть на "найспокійніших" зірках червоних карликах відбуваються набагато сильніші виверження, ніж на Сонці. А це може зашкодити існуванню життя на планетах навколо цих зірок. Фото: space.com

Ці сильні потоки плазми можуть руйнувати атмосфери планет, що обертаються навколо червоних карликів, а також призвести до випаровування рідкої води на поверхні планет. Особливо це небезпечно для планет, що знаходяться в зоні проживання зірки, де потенційно може виникнути позаземне життя. Вчені вважають, що найвища активність червоних карликів може призвести до того, що на відповідних для життя планетах живим істотам буде дуже важко з'явитися.

Наприклад, зараз вчені дуже зацікавлені вивченням планет, що обертаються навколо червоного карлика TRAPPIST-1. У цій системі знаходиться цілих 7 планет, які за розмірами схожі на Землю, а три з них знаходяться в зоні проживання зірки. Тобто, потенційно тут може існувати життя. Але якщо на TRAPPIST-1 відбуваються такі ж виверження, як 4 роки тому зафіксували на червоному карлику Проксима Центавра (найближча до Землі зірка, яка спалахнула в 14 тисяч разів, що перевищує яскравість зірки), то шанс на появу живих істот на планетах буде дуже низьким, вважають учені.

Наприклад, зараз вчені дуже зацікавлені вивченням планет, що обертаються навколо червоного карлика TRAPPIST-1. У цій системі знаходиться цілих 7 планет, які за розмірами схожі на Землю, а три з них знаходяться в зоні проживання зірки. Тобто, потенційно тут може існувати життя. Але якщо на TRAPPIST-1 відбуваються такі ж виверження, як 4 роки тому зафіксували на червоному карлику Проксима Центавра (найближча до Землі зірка, яка спалахнула в 14 тисяч разів, що перевищує яскравість зірки), то шанс на появу живих істот на планетах буде дуже низьким, вважають вчені Фото: space.com

Водночас астрономи вказують на те, що життя виникає і розвивається в більш тривалих часових масштабах, ніж тривають цикли активності зірок. Наприклад, життя на Землі з'явилося приблизно через 500 млн. років після формування планети. Але якщо життя проходить ті ж еволюційні етапи скрізь у нашій галактиці, то постійна мінливість активності червоних карликів суттєво вплине на процес її появи на планетах.

Вчені дійшли висновку, що у червоних карликів відбуваються тривалі періоди затишшя активності, а потім такі ж періоди з бурхливим викидом плазми в космос та появою "суперспалахів". Водночас астрономи визнають, що це дослідження є лише першим кроком до розуміння процесів, що відбуваються на червоних карликах. Можливо ці зірки мають ще складнішу поведінку і лише подальші спостереження дозволять знайти відповіді на цікаві вчені питання.

Нещодавно на Сонці з'явився величезний "сонячний торнадо" висотою 120 тисяч км і його поява зафіксували прилади апарату NASA.

Також Фокус писав про те, що, як показало нове дослідження, найперші зірки у Всесвіті з'явилися не так, як не такі давні зірки. До того ж, за славами вчених, ці перші зірки були в 10 тисяч разів більшими за Сонце.