Їх розмір важко уявити. Вчені з'ясували, якими були найперші зірки у Всесвіті

Астрономи вважають, що перші зірки були справжніми гігантами, які мали в тисячу разів більший розмір, ніж найсучасніші зірки.

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Група вчених із різних країн представила своє нове дослідження, засноване на моделюванні процесів зореутворення в ранньому Всесвіті. Астрономи дійшли висновку, що найперші зірки мали воістину гігантські розміри – вони були приблизно в 10 тисяч разів більшими за Сонце, пише Space.

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Зараз вчені знають, що більшість найбільших зірок у Всесвіті приблизно в 100 разів більші Сонця за масою та розміром, хоча є деякі зірки, які більше Сонця в 1000 разів. Згідно з новим моделюванням епохи появи перших зірок у космосі ці об'єкти були в 1000 разів більшими за найбільші сучасні зірки і в 10 тисяч разів більше Сонця. Але ці зірки, на відміну від теперішніх, які можуть прожити мільярди років, закінчували своє життя вже через мільйон років. Але після того, як вони зникли, більше у Всесвіті не було таких самих умов, які б дозволили з'явитися таким гігантам, вважають вчені.

Група вчених із різних країн представила своє нове дослідження, засноване на моделюванні процесів зореутворення у ранньому Всесвіті. Астрономи дійшли висновку, що найперші зірки мали воістину гігантські розміри – вони були приблизно в 10 тисяч разів більші за Сонце Фото: NASA

За словами астрономів, невдовзі після народження Всесвіту, який з'явився приблизно 13,8 млрд років тому, космос складався з нейтрального газу, до складу якого в основному входили водень і гелій. Через кілька сотень мільйонів років із цього газу почали формуватися щільні згустки матерії.

Зараз з таких згустків матерії з'являються нові зірки, але це відбувається завдяки тому, що в космосі є велика кількість елементів, які важчі, ніж водень та гелій. Завдяки цьому такі щільні ділянки матерії стискаються досить швидко, що дозволяє досягти високої щільності і розпочати термоядерний синтез. Завдяки цьому зірки можуть існувати, поєднавши легші елементи у важчі. Але таких умов не було в ранньому Всесвіті, кажуть вчені.

Важкі елементи з'явилися в космосі лише завдяки тому, що за мільярди років зірки, які вмирали та вибухали, збагатили цими елементами Всесвіт. Вчені вирішили, що перші зірки мали сформуватися зовсім інакше. Щоб зрозуміти, як відбувався цей процес, астрономи створили комп'ютерне моделювання, в якому розробили умови раннього Всесвіту.

За словами астрономів, невдовзі після народження Всесвіту, який з'явився приблизно 13,8 млрд років тому, космос складався з нейтрального газу, до складу якого в основному входили водень і гелій. Через кілька сотень мільйонів років із цього газу почали формуватися щільні згустки матерії. Фото: Live Science

Вченим уже було відомо, згідно з минулими моделюваннями, що в ранньому космосі могли існувати холодні потоки матерії, які переміщалися космосом з великою швидкістю. І саме вони могли вплинути на формування перших зірок.

У новому дослідженні вчені стверджують, що в перших протогалактиках нейтральний газ формував неймовірно щільні ділянки теплої матерії. Але для того, щоб з'явилися перші зірки знадобився вплив потоків холоднішої матерії, які врізалися в ці згустки і дозволяли їм швидко збільшувати масу і досягати ще більшої щільності. Вчені вважають, що саме таким чином з'явилися перші зірки. І ці зірки мали неймовірно величезний розмір та масу, які навіть складно уявити.

Вчені вважають, що перші зірки були дуже яскравими, але мали дуже коротке життя – вони існували менше 1 млн. років. Після цього вони вибухнули надновими Фото: вселенная

Вчені вважають, що ці зірки були дуже яскравими, але мали дуже коротке життя – вони існували менше 1 млн. років. Після цього вони вибухнули надновими. Завдяки цим вибухам в космосі з'явилися елементи важчі за водень і гелій і це започаткувало бурхливу появу величезної кількості зірок у Всесвіті. Але нові умови в космосі та наявність цих елементів вже не дозволили з'явитися таким самим зірковим гігантам і більше їх ніколи не існувало у подальшій історії космосу, вважають вчені.

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