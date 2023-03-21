Их размер сложно представить. Ученые выяснили, какими были самые первые звезды во Вселенной

Астрономы считают, что первые звезды были настоящими гигантами, которые имели в тысячу раз больший размер, чем современные самые огромные звезды.

Related video

Группа ученых из разных стран представила свое новое исследование, основанное на моделировании процессов звездообразования в ранней Вселенной. Астрономы пришли к выводу, что самые первые звезды имели поистине гигантские размеры – они были примерно в 10 тысяч раз больше Солнца, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сейчас ученые знают, что большинство самых больших звезд во Вселенной примерно в 100 раз больше Солнца по массе и размеру, хотя есть некоторые звезды, которые больше Солнца в 1000 раз. Согласно новому моделированию эпохи появления первых звезд в космосе эти объекты были в 1000 раз больше большинства самых огромных современных звезд и в 10 тысяч раз больше Солнца. Но эти звезды, в отличие от ныне существующих, которые могут прожить миллиарды лет, заканчивали свою жизнь уже через миллион лет. Но после того, как они исчезли, больше во Вселенной не было таких же условий, которые позволили бы появиться таким гигантам, считают ученые.

Группа ученых из разных стран представила свое новое исследование, основанное на моделировании процессов звездообразования в ранней Вселенной. Астрономы пришли к выводу, что самые первые звезды имели поистине гигантские размеры – они были примерно в 10 тысяч раз больше Солнца Фото: NASA

По словам астрономов, вскоре после рождения Вселенной, которая появилась примерно 13,8 млрд лет назад, космос состоял из нейтрального газа, в состав которого в основном входили водород и гелий. Через несколько сотен миллионов лет из этого газа начали формироваться плотные сгустки материи.

Сейчас из таких сгустков материи появляются новые звезды, но это происходит благодаря тому, что в космосе имеется большое количество элементов, которые более тяжелые, чем водород и гелий. Благодаря этому такие плотные участки материи сжимаются достаточно быстро, что позволяет им достичь высокой плотности и начать термоядерный синтез. Благодаря этому звезды могут существовать, объединяя более легкие элементы в более тяжелые. Но таких условий не было в ранней Вселенной, говорят ученые.

Тяжелые элементы появились в космосе только благодаря тому, что за миллиарды лет звезды, которые умирали и взрывались обогатили этими элементами Вселенную. Ученые решили, что самые первые звезды должны были сформироваться совсем по-другому. Чтобы понять ,как происходил этот процесс, астрономы создали компьютерное моделирование, в котором создали условия самой ранней Вселенной.

По словам астрономов, вскоре после рождения Вселенной, которая появилась примерно 13,8 млрд лет назад, космос состоял из нейтрального газа, в состав которого в основном входили водород и гелий. Через несколько сотен миллионов лет их этого газа начали формироваться плотные сгустки материи Фото: Live Science

Ученым уже было известно, согласно прошлым моделированиям, что в раннем космосе могли существовать холодные потоки материи, которые перемещались по космосу с большой скоростью. И именно они могли повлиять на формирование первых звезд.

В новом исследовании ученые утверждают, что в самых первых протогалактиках нейтральный газ формировал невероятно плотные участки теплой материи. Но для того, чтобы появились первые звезды понадобилось влияние потоков более холодной материи, которые врезались в эти сгустки и позволяли им быстро увеличивать массу и достигать еще большей плотности. Ученые считают, что именно таким образом появились самые первые звезды. И эти звезды имели невероятно огромный размер и массу, которые даже сложно представить.

Ученые считают, что первые звезды были очень яркими, но имели очень короткую жизнь – они существовали менее 1 млн лет. После этого они взорвались сверхновыми Фото: NASA/ESA

Ученые считают, что эти звезды были очень яркими, но имели очень короткую жизнь – они существовали менее 1 млн лет. После этого они взорвались сверхновыми. Благодаря этим взрыва в космосе появились элементы тяжелее водорода и гелия и это положило начало бурному появлению огромного количества звезд во Вселенной. Но новые условия в космосе и наличие этих элементов уже не позволили появиться таким же звездным гигантам и больше их никогда не существовало в дальнейшей истории космоса, считают ученые.

Фокус уже писал о пяти теориях, которые касаются черных дыр, в частности особенностей этих загадочных космических объектов.

Также Фокус писал о том, что у Земли даже сейчас существует больше естественных спутников, чем считают многие люди. То есть, кроме Луны есть и другие.