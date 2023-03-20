Загадочные космические монстры: пять теорий о черных дырах, которые могут сильно удивить

Одни из самых таинственных объектов в космосе могут иметь "огненные кольца" и даже "волосы".

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Черные дыры являются одними из самых массивных объектов во Вселенной, которые до сих пор взывают споры среди ученых касательно того, что в них происходит. Считается, что ничего, даже свет, не может покинуть пределы черной дыры. В то же время эти космические монстры, которые имеют иногда просто невообразимую массу, стали частью массовой культуры. Не в последнюю очередь благодаря физику Стивену Хокингу, а также фантастическим романам и фильмам. Издание Daily Mail представляет 5 самых интересных теорий о черных дырах, которые могут очень сильно удивить.

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Черные дыры окружены "огненным кольцом"

В 2019 году ученые смогли впервые сделать снимок сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре далекой галактики Мессье 87. Ученые описали этот объект, как космического монстра, который в 3 млн раз больше Земли по размерам.

На этом изображении видно, согласно заявлению ученых, яркое "огненное кольцо", которое окружает черную дыру. Когда черные дыры поглощают вещество, которое находится слишком близко, в том числе и звезды, то они сжимают это вещество в очень сильно нагретый диск из светящегося газа.

В 2019 году ученые смогли впервые сделать снимок сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре далекой галактики Мессье 87. Ученые описали этот объект, как космического монстра, который в 3 млн раз больше Земли по размерам Фото: EHT Collaboration

На снимке гигантской черной дыры из галактики Мессье 87 видно, что нижняя часть "кольца" немного ярче. Дело в том, что этот газ направлен в сторону Земли.Черная дыра также искривляет свет вокруг себя, и это создает круглую тень.

У черных дыр есть "волосы"

Уже покойный Стивен Хокинг предположил, что черные дыры не поглощают абсолютно все вещество и что некоторые данные могут вырваться из черной бездны. Согласно теории Хокинга, эти данные могут быть в виде частиц с нулевой энергией, или "мягких волосах", которые находятся на горизонте событий черной дыры. Теория предполагает, что эти частицы будут состоять из фотонов и гравитонов, которые представляют собой субатомные частицы света и гравитационной энергии.

Эти квантовые частицы могут захватывать и хранить информацию, полученную от частиц, которые падают в черную дыру. Это означает, что, хотя частицы, падающие в черную дыру, могут исчезнуть, их информация продолжает задерживаться в этих "мягких волосах" из квантовых частиц. Хокинг сравнил этот процесс со сгоревшей энциклопедией, где информация технически не будет потеряна, но ее будет невероятно трудно восстановить. Пока что эта теория не нашла своего подтверждения.

Уже покойный Стивен Хокинг предположил, что черные дыры не поглощают абсолютно все вещество и что некоторые данные могут вырваться из черной бездны Фото: NASA

Черные дыры выпускают фонтаны из газа

Мощная гравитация черной дыры означает, что ничто не сможет ускользнуть от нее, если подойдет близко к горизонту событий. Но многие черные дыры на самом деле окружены скоплением газа и пыли, которые кружат вокруг них, как вода в кухонной раковине.

Согласно исследованию 2018 года, процесс накопление вещества происходит в 3 этапа. Сначала холодный газ образует диск вблизи плоскости вращения черной дыры, затем нагревается до тех пор, пока молекулы не разрушатся.

Некоторые из этих молекул вылетают выше и ниже этого диска, а затем падают вниз, образуя структуру, похожую на фонтан. Ученые предполагают, что это движение создает дугообразные кольца, окружающие внутренние столбы из вещества, которые вылетают наружу и сильно напоминают фонтаны.

Некоторые из этих молекул вылетают выше и ниже этого диска, а затем падают вниз, образуя структуру, похожую на фонтан. Ученые предполагают, что это движение создает дугообразные кольца, окружающие внутренние столбы из вещества, которые вылетают наружу и сильно напоминают фонтаны Фото: ESO

Черные дыры являются источником темной энергии

В феврале этого года ученые из Имперского колледжа Лондона предложили новую теорию о черных дырах. По их словам, эти космические монстры могут быть источниками загадочной темной энергии, которая расширяет Вселенную.

Изначально ученые считали, что расширение Вселенной со временем замедлится и в конечном итоге она начнет сжиматься под действием собственной гравитации. Но в 1998 году астрономы обнаружили, что Вселенная не только продолжает расширяться, но и это расширение ускоряется. Было принято решение, что за эти стоит невидимая темная энергия.

Ученые провели наблюдения древними галактиками и обнаружили, что черные дыры набирают массу таким образом, что это согласуется с тем, что они содержат энергию вакуума или темную энергию.Астрономы считают, что количество темной энергии во Вселенной можно объяснить энергией вакуума черной дыры, что означает, что черные дыры являются источником темной энергии.

Черные дыры могут быть "проходом" в другие части Вселенной

Как говорят популярные теории, внутри черной дыры находится сингулярность, где пространство-время искривляется до бесконечности и никакая материя, проходящая через нее, не может выжить. Но недавно появилось новое исследование, которое предполагает, что на самом деле черная дыра может представлять собой червоточину или кротовую нору, сквозь которую можно попасть в другую часть Вселенной. Согласно этой теории, любой объект, который проходит через черную дыру, будет растянут до предела и станет похожим на спагетти, но затем вернется к своему нормальному размеру, когда окажется в другом регионе Вселенной.

Согласно этой теории, любой объект, который проходит через черную дыру, будет растянут до предела и станет похожим на спагетти, но затем вернется к своему нормальному размеру, когда окажется в другом регионе Вселенной Фото: ScienceAlert

Хотя маловероятно, что человек переживет этот процесс, исследователи говорят, что материя внутри черной дыры не будет потеряна навсегда, как считалось ранее, а вместо этого будет выброшена в другую область Вселенной.

О том, что на самом деле произойдет с человеком, попавшим в черную дыру, а также можно ли путешествовать во времени с помощью черной дыры, Фокус уже писал.

Также Фокус писал, что согласно одной из теорий, наша Вселенная не может существовать, если только она не является частью мультивселенной.

Еще одна теория, о которой писал Фокус, говорит о том, что на самом раннем этапе истории космоса пространство-время треснуло и появились разломы. К чему это привело и как это можно доказать, рассказали ученые.