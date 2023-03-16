Наша Вселенная не может существовать: если только она не является частью мультивселенной

Либо людям очень сильно повезло, и наша Вселенная такая уникальная, либо же на самом деле существуют и другие, не похожие на нашу Вселенные.

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С легкостью можно представить, что существуют и другие Вселенные, которые отличаются от нашей. Ими управляют совсем другие законы физики и в них не могла бы, например, возникнуть разумная жизнь. Нужно ли удивляться тому, что существует такая Вселенная, как наша, в которой появилось человечество? А что если наша Вселенная является лишь частью более обширного комплекса Вселенных? Над этими вопросами размышляет в статье для издания The Conversation ученый Мартин Рис из Кембриджского университета, Великобритания.

По словам Риса, ученые могут более-менее точно проследить развитие истории космоса до самой первой секунды после Большого Взрыва. Но что было до этого? На этот вопрос ответить сложнее. Скорее всего именно в эту первую секунду появились все главные основы нашей Вселенной.

"Все, что происходит в нашей Вселенной можно описать с помощью фундаментальный постоянных. Но наши теории не объясняют, какие значения должны быть у этих постоянных. Вместо этого мы должны измерить их и подставить их значения в наши уравнения, чтобы точно описать природу космоса", — говорит Рис.

Большая удача или что-то другое?

Физики обнаружили, что, если изменить некоторые из этих параметров всего на несколько процентов, то Вселенная будет представлять собой систему, в которой не может появиться жизнь.

"То есть некоторые утверждают, что людям просто повезло и по счастливому стечению обстоятельств появилась вот такая Вселенная. Но есть другое объяснение — мы живем в мультивселенной, в разных частях которой существуют разные законы физики и разные значения фундаментальных постоянных. В большинстве таких Вселенных жизнь не может появиться, и только несколько регионов мультивселенной пригодны для жизни", — говорит Рис.

С легкостью можно представить, что существуют и другие Вселенные, которые отличаются от нашей. Ими управляют совсем другие законы физики и в них не могла бы, например, возникнуть разумная жизнь. Нужно ли удивляться тому, что существует такая Вселенная, как наша, в которой появилось человечество? А что если наша Вселенная является лишь частью более обширного комплекса Вселенных? Фото: NY times

По словам ученого, существует огромная часть пространства, которая невидима для нас. Учитывая постоянное расширение Вселенной, скорее всего человечество никогда не сможет увидеть тысячи, а может быть и миллионы галактик, которые находятся за пределами наших наблюдений.

"Скорее всего эта огромная часть космоса появилась в результате "нашего" Большого взрыва и, вероятно, ею управляют те же законы физики. Но был ли "наш" Большой взрыв единственным?" — задается вопросом Рис.

Очень много Больших взрывов одновременно

Считается, что после "появления на свет" наша Вселенная переживала период, когда она удваивалась в размерах каждую триллионную триллионной триллионной доли секунды. Но некоторые физики, предполагают, что в самом начале существовали совсем другие физические законы и должно было происходить "вечное" появление Больших взрывов, каждый из которых порождал новую Вселенную. То есть может существовать огромное количество других измерений, в которых наша физика не действует.

"Получается, что наши силы природы могут иметь только локальное воздействие на наш собственный участок космоса. Если это так, то стоит задуматься, каким образом условия в определенной Вселенной приводят к появлению жизни, а какие к тому, что она не может появиться", — говорит Рис.

По словам ученого людям стоит быть готовыми к принятию того факта, что теоретически наш космос является лишь частью чего-то намного большего. Ведь долгое время люди считали, что Солнце вращается вокруг Земли и наша планета вообще центр Вселенной. Оказалось, что это не так, а позже люди узнали о том, что нашей галактике есть миллионы звездных систем и что в нашей наблюдаемой Вселенной есть миллионы галактик.

Считается, что после "появления на свет" наша Вселенная переживала период, когда она удваивалась в размерах каждую триллионную триллионной триллионной доли секунды. Но некоторые физики, предполагают, что в самом начале существовали совсем другие физические законы и должно было происходить "вечное" появление Больших взрывов Фото: NBC News

"Пока мы не знаем, были ли другие Большие взрывы. Возможно, однажды у нас появятся причины полагать, что они существовали. К этому можно будет отнестись серьезно, если появится теория, которая сможет объяснить, что происходило в первую секунду после Большого взрыва и, если она найдет свое подтверждение. Тогда возможно будут причины думать о том, что Большой взрыв был не один", — говорит Рис.

Мультивселенная может существовать, но осознать ее будет сложно

По словам Риса, некоторые скептики говорят о том, что с научной точки зрения нельзя серьезно говорить о существовании мультивселенной.

"Я не согласен с этим. Да, мы не можем увидеть другие Вселенные, но это не значит, что их нет. Мы не можем наблюдать внутреннюю часть черных дыр, но мы верим тому, что говорит современная физика о происходящем здесь. Поскольку эти теории согласуются со многими вещами, которые мы можем увидеть", — говорит ученый.

По словам Риса, возможно человечество в нынешнем его виде не сможет осознать в полной мере существование мультивселенной. Это все равно, что предложить обезьянам разобраться в квантовой физике. На самом деле реальность, которая нас окружает может быть настолько сложна для понимания человеком, что ее смогут объяснить только какие-то наши очень далекие потомки. Но это не значит, что теорию о мультивселенных стоит отвергать и называть ее антинаучной, резюмирует Рис.

Фокус уже писал о появлении новой теории, которая гласит, что в самой ранней Вселенной существовала одна сила природы, которая затем разделись на четыре известные нам силы. В результате этого разделения Вселенная менялась и появлялись своеобразные разломы в пространстве-времени. И доказать это возможно.