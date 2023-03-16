Наш Всесвіт не може існувати: якщо тільки він не є частиною мультивсесвіту

Або людям дуже пощастило, і наш Всесвіт такий унікальний, або ж насправді існують й інші, не схожі на наш Всесвіти.

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З легкістю можна уявити, що існують й інші Всесвіти, які відрізняються від нашого. Ними керують зовсім інші закони фізики і в них не могло б, наприклад, виникнути розумне життя. Чи потрібно дивуватися з того, що існує такий Всесвіт, як наш, у якому з'явилося людство? А що якщо наш Всесвіт є лише частиною більшого комплексу Всесвітів? Над цими питаннями розмірковує у статті для видання The Conversation учений Мартін Ріс із Кембриджського університету, Велика Британія.

За словами Ріса, вчені можуть більш-менш точно простежити розвиток історії космосу до першої секунди після Великого Вибуху. Але що було раніше? На це запитання відповісти складніше. Швидше за все саме в цю першу секунду з'явилися всі головні основи нашого Всесвіту.

"Все, що відбувається в нашому Всесвіті можна описати за допомогою фундаментальних постійних. Але наші теорії не пояснюють, які значення мають бути в цих постійних. Натомість ми повинні виміряти їх і підставити їх значення у наші рівняння, щоб точно описати природу космосу", — каже Ріс.

Великий успіх чи щось інше?

Фізики з'ясували, що, якщо змінити деякі з цих параметрів усього на кілька відсотків, то Всесвіт буде системою, в якій не може з'явитися життя.

"Тобто деякі стверджують, що людям просто пощастило і через щасливий збіг обставин з'явився ось такий Всесвіт. Але є інше пояснення — ми живемо в мультивсесвіті, в різних частинах якого існують різні закони фізики та різні значення фундаментальних постійних. У більшості таких Всесвітів життя не може з'явитися, і лише кілька регіонів мультивсесвіту придатні для життя", — каже Ріс.

З легкістю можна уявити, що існують й інші Всесвіти, які відрізняються від нашого. Ними керують зовсім інші закони фізики і в них не могло б, наприклад, виникнути розумне життя. Чи потрібно дивуватися з того, що існує такий Всесвіт, як наш, у якому з'явилося людство? А що якщо наш Всесвіт є лише частиною більшого комплексу Всесвітів? Фото: NY times

За словами вченого, існує величезна частина простору, яка невидима для нас. Враховуючи постійне розширення Всесвіту, швидше за все, людство ніколи не зможе побачити тисячі, а може й мільйони галактик, які знаходяться за межами наших спостережень.

"Швидше за все, ця величезна частина космосу з'явилася внаслідок "нашого" Великого вибуху й, імовірно, нею керують ті ж закони фізики. Але чи був "наш" Великий вибух єдиним?" — ставить собі питання Ріс.

Дуже багато Великих вибухів одночасно

Вважається, що після "появи на світ" наш Всесвіт переживав період, коли він подвоювався в розмірах кожну трильйонну трильйонну трильйонну частку секунди. Але деякі фізики, припускають, що на початку існували зовсім інші фізичні закони і мала відбуватися "вічна" поява Великих вибухів, кожен з яких породжував новий Всесвіт. Тобто може існувати безліч інших вимірів, у яких наша фізика не діє.

"Виходить, що наші сили природи можуть мати лише локальний вплив на нашу власну частину космосу. Якщо це так, то варто задуматися, як умови у певному Всесвіті призводять до появи життя, а які до того, що він не може з'явитися", — каже Ріс.

За словами вченого, людям варто бути готовими до прийняття того факту, що теоретично наш космос є лише частиною чогось набагато більшого. Адже довгий час люди вважали, що Сонце обертається навколо Землі, й наша планета взагалі центр Всесвіту. З'ясувалося, що це не так, а пізніше люди дізналися про те, що в нашій галактиці є мільйони зіркових систем і що в нашому Всесвіті є мільйони галактик.

Вважається, що після "появи на світ" наш Всесвіт переживав період, коли він подвоювався в розмірах кожну трильйонну трильйонну трильйонну частку секунди. Але деякі фізики, припускають, що на початку існували зовсім інші фізичні закони і мала відбуватися "вічна" поява Великих вибухів Фото: NBC News

"Поки ми не знаємо, чи були інші Великі вибухи. Можливо, якось у нас з'являться причини вважати, що вони існували. До цього можна буде поставитися серйозно, якщо з'явиться теорія, яка зможе пояснити, що відбувалося в першу секунду після Великого вибуху і, якщо вона знайде своє підтвердження. Тоді, можливо, будуть причини думати про те, що Великий вибух був не один", — говорить Ріс.

Мультивсесвіт може існувати, але усвідомити його буде складно

За словами Ріса, деякі скептики говорять про те, що з наукового погляду не можна серйозно говорити про існування мультивсесвіту.

"Я не згоден з цим. Так, ми не можемо побачити інші Всесвіти, але це не означає, що їх немає. Ми не можемо спостерігати внутрішню частину чорних дірок, але ми віримо в те, що говорить сучасна фізика про те, що відбувається тут. Оскільки ці теорії узгоджуються з багатьма речами, які ми можемо побачити", — каже вчений.

За словами Ріса, можливе людство в нинішньому його вигляді не зможе усвідомити повною мірою існування мультивсесвіту. Це все одно, що запропонувати мавпам розібратися у квантовій фізиці. Насправді реальність, яка нас оточує, може бути настільки складною для розуміння людиною, що її зможуть пояснити лише якісь наші дуже далекі нащадки. Але це не означає, що теорію про мультивсесвіт варто відкидати і називати її антинауковою, резюмує Ріс.

Фокус уже писав про появу нової теорії, яка говорить, що в ранньому Всесвіті існувала одна сила природи, яка потім розділилися на чотири відомі нам сили. Внаслідок цього поділу Всесвіт змінювався і з'являлися своєрідні розломи у просторі-часі. І довести це можна.