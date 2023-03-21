Плохие новости для инопланетян. Даже спокойные красные карлики могут испепелять планеты

Новое исследование предполагает, что даже на самых "спокойных" звездах красных карликах происходят намного более сильные извержения, чем на Солнце. А это может навредить существованию жизни на планетах вокруг этих звезд.

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Как показало исследование международной группы астрономов, самые распространенные звезды в нашей галактике являются более опасными для потенциальной внеземной жизни на планетах вокруг них, чем наше Солнце. Красные карлики, которые меньше Солнца, менее яркие и имеют меньшую температуру, извергают намного больше энергии и плазмы, чем наша звезда, пишет Space.

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Группа астрономов собрала данные за 20 лет наблюдений за 177 звездами, которые являются красными карликами. Оказалось, что эти звезды могут долго оставаться "спокойными", а затем на них происходят "супервспышки". И эти вспышки в 100-1000 раз сильнее, чем вспышки на Солнце.

По словам ученых, на нашей звезде во время ее 11-летнего цикла активности постоянно происходят солнечные вспышки, которые могут сопровождаться корональными выбросами массы, то есть выбросами потоков плазмы в космос. Но количество этих явлений возрастает в середине цикла, когда на Солнце появляется больше солнечных пятен, что и приводит к увеличению количества солнечных вспышек. Кстати уже через пару лет у Солнца наступит середина цикла активности и ученые ожидают огромное количество самых сильных вспышек.

Считается, что выбросы плазмы от звезды могут иметь разрушительное влияние на планеты, которые находятся вокруг. Хотя к Земле и прилетают такие потоки плазмы от Солнца, все же они не такие сильные, как те, которые производят красные карлики, считают ученые.

Новое исследование предполагает, что даже на самых "спокойных" звездах красных карликах происходят намного более сильные извержения, чем на Солнце. А это может навредить существованию жизни на планетах вокруг этих звезд Фото: space.com

Эти сильнейшие потоки плазмы могут разрушать атмосферы планет, которые вращаются вокруг красных карликов, а также привести к испарению жидкой воды на поверхности планет. Особенно это опасно для планет, которые находятся в зоне обитаемости звезды, где потенциально может возникнуть внеземная жизнь. Ученые считают, что высочайшая активность красных карликов может привести к тому, что на подходящих для жизни планетах живым существам будет очень трудно появиться.

Например, сейчас ученые очень заинтересованы изучением планет, которые вращаются вокруг красного карлика TRAPPIST-1. В этой системе находится целых 7 планет, которые по размерам похожи на Землю, а три из них находятся в зоне обитаемости звезды. То есть потенциально здесь может существовать жизнь. Но если на TRAPPIST-1 происходят такие же извержения, как 4 года назад зафиксировали на красном карлике Проксима Центавра (ближайшая к Земле звезда, которая произвела вспышку в 14 тысяч раз превышающую яркость звезды), то шанс на появление живых существ на планетах будет очень низким, считают ученые.

Например, сейчас ученые очень заинтересованы изучением планет, которые вращаются вокруг красного карлика TRAPPIST-1. В этой системе находится целых 7 планет, которые по размерам похожи на Землю, а три из них находятся в зоне обитаемости звезды. То есть потенциально здесь может существовать жизнь. Но если на TRAPPIST-1 происходят такие же извержения, как 4 года назад зафиксировали на красном карлике Проксима Центавра (ближайшая к Земле звезда, которая произвела вспышку в 14 тысяч раз превышающую яркость звезды), то шанс на появление живых существ на планетах будет очень низким, считают ученые Фото: space.com

В то же время астрономы указывают на то, что жизнь возникает и развивается в гораздо более длительных временных масштабах, чем длятся циклы активности звезд. Например, жизнь на Земле появилась примерно через 500 млн лет после формирования планеты. Но если жизнь проходит те же эволюционные этапы везде в нашей галактике, то постоянная изменчивость активности красных карликов существенно повлияет на процесс ее появления на планетах.

Ученые пришли к выводу, что у красных карликов происходят длительные периоды затишья активности, а затем такие же периоды с бурным выбросом плазмы в космос и появлением "супервспышек". В то же время астрономы признают, что данное исследование является лишь первым шагом к пониманию процессов, которые происходят на красных карликах. Возможно эти звезды имеют еще более сложное поведение и только дальнейшие наблюдения позволят найти ответы на интересующие ученых вопросы.

Как уже писал Фокус, недавно на Солнце появился огромный "солнечный торнадо" высотой 120 тысяч км и его появление зафиксировали приборы аппарата NASA.

Также Фокус писал о том, что как показало новое исследование, самые первые звезды во Вселенной появились не так, как не такие древние звезды. К тому же, по славам ученых, эти первые звезды были в 10 тысяч раз больше Солнца.