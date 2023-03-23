Інопланетний корабель чи щось інше: вчені розгадали загадку міжзоряного об'єкту Оумуамуа

Нове дослідження передбачає, що загадковий об'єкт точно не інопланетний корабель, а його дивний прискорений рух досить легко пояснити.

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Схожий на сигару міжзоряний об'єкт Оумуамуа, довжина якого за оцінками становить 400 метрів, астрономи вперше побачили в 2017 році, коли він прилетів до Сонячної системи. Чотири місяці його було видно в телескопи, а потім він зник і, як вважається, вже покинув межі нашої зіркової системи. Але з того часу Оумуамуа не дає спокою вченим, які намагаються зрозуміти, що це за об'єкт і що викликало його незвичайне прискорення. Як показує нове дослідження, цей об'єкт не інопланетний корабель і має природне походження, а за його прискоренням стоїть водень, пише ScienceAlert.

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Дивний об'єкт Оумуамуа, сигароподібної форми, який завдовжки має 400 метрів і діаметр приблизно 40 метрів, прибув до нас з іншої зіркової системи. З моменту його появи деякі вчені припустили, що з огляду на його незвичайну траєкторію польоту цей об'єкт може бути космічним кораблем інопланетян. Але нове дослідження відкидає це твердження і свідчить, що Оумуамуа є природним гостем.

Схожий на сигару міжзоряний об'єкт Оумуамуа, довжина якого за оцінками становить 400 метрів, астрономи вперше побачили в 2017 році, коли він прилетів до Сонячної системи Фото: Forbes

Але найголовніше з моменту появи в нашій Сонячній системі вчених заінтригував той факт, що Оумуамуа зміг подолати тяжіння Сонця і полетіти від зірки зі значною швидкістю. Таку швидкість можуть показати комети, але міжзоряний об'єкт не був кометою, вважають вчені. Швидше за все прискорення об'єкта під час його віддалення від Сонця було викликане викидами газоподібного водню.

Автори нового дослідження Дженніфер Бергнер із Каліфорнійського університету в Берклі та Дерріл Селігман з Корнельського університету вважають, що Оумуамуа є каменем, який відколовся від планетезималя (з них формуються планети) під час зіткнення з іншим подібним об'єктом і вирушив у далеку подорож зі своєї зіркової системи.

Учені вважають, що після того, як Оумуамуа здійснив обліт Сонця, він почав швидко прискорювати свій рух на шляху до виходу із Сонячної системи завдяки викидам газоподібного водню. Тобто Сонце своїм теплом нагріло молекули водню, які були замкнені в льоду під поверхнею космічного каменю, і це спровокувало їх викид у космос, що змусило об'єкт рухатися незвичайним способом.

За словами вчених, спочатку в них існували припущення, що Оумуамуа може бути кометою, але в об'єкта не з'явився хвіст із пилу та газу під час наближення до Сонця. З іншого боку, це міг бути астероїд, але нехарактерна зміна швидкості для таких каменів дозволила вченим відкинути і цей варіант. Але найголовніше, що ні жодна відома комета, ні астероїд не мають такої химерної форми.

За словами вчених, спочатку в них існували припущення, що Оумуамуа може бути кометою, але в об'єкта не з'явився хвіст із пилу та газу під час наближення до Сонця. З іншого боку, це міг бути астероїд, але нехарактерна зміна швидкості для таких каменів дозволила вченим відкинути і цей варіант Фото: микробы

Учені все ж таки припустили, що Оумуамуа чимось схожий на комету в плані його прискорення при віддаленні від Сонця, тобто існує щось, що допомагає цьому каменю змінювати швидкість польоту. Учені дійшли висновку, що викиди водню керували траєкторією польоту Оумуамуа. Вони вважають, що в ньому міститься достатньо водню, щоб зробити це. Тобто Оумуамуа з'явився як звичайний крижаний кометоподібний об'єкт. Під час подорожі міжзоряним простором, космічне випромінювання змогло розтопити водяний лід і звільнити газоподібний водень. Хоча його і складно виявити в космосі, і вчені не бачили викидів цього водню, все ж таки вони наполягають на такому розвитку подій.

Учені вважають, що наближення до Сонця викликало танення ще більшої кількості льоду, що дозволило міжзоряному рухатися ще швидше.

Але все ж таки це поки що теорія, яку зможуть підтвердити спостереження за іншими подібними об'єктами. Але найголовніше, вчені наполягають на тому, що жодного стосунку до інопланетян Оумуамуа не має.

Фокус уже писав про те, що нещодавнє дослідження припускає, що Оумуамуа не є чимось унікальним і незвичайним, і насправді навколо Сонячної системи літають мільйони таких об'єктів.

Фокус також писав про те, що минулого року Оумуамуа викликав чергову суперечку про те, що він являє собою і чи є він кораблем інопланетян.