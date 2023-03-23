Инопланетный корабль или что-то другое: ученые разгадали загадку межзвездного объекта Оумуамуа

Новое исследование предполагает, что загадочный объект точно не инопланетный корабль, а его странное ускоренное движение достаточно легко объяснить.

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Похожий на сигару межзвездный объект Оумуамуа, длина которого по оценкам составляет 400 метров, астрономы впервые увидели в 2017 году, когда он прилетел в Солнечную систему. Четыре месяца он был виден в телескопы, а затем исчез и как считается уже покинул пределы нашей звездной системы. Но с тех пор Оумуамуа не дает покоя ученым, которые пытаются понять, что же это за объект и что вызвало его необычное ускорение. Как показывает новое исследование, этот объект точно не инопланетный корабль и имеет естественное происхождение, а за его ускорением стоит водород, пишет ScienceAlert.

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Странный объект Оумуамуа, сигароподобной формы, который в длину имеет 400 метров и диметр примерно в 40 метров, прибыл к нам из другой звездной системы. С момента его появления некоторые ученые предположили, что, учитывая его необычную траекторию полета, этот объект может быть космическим кораблем инопланетян. Но новое исследование отвергает это утверждение и говорит о том, что Оумуамуа является естественным межзвездным гостем.

Похожий на сигару межзвездный объект Оумуамуа, длина которого по оценкам составляет 400 метров, астрономы впервые увидели в 2017 году, когда он прилетел в Солнечную систему Фото: Forbes

Но самое главное с момента своего появления в нашей Солнечной системе ученых заинтриговал тот факт, что Оумуамуа смог преодолеть притяжение Солнца и улететь от звезды со значительной скоростью. Такую скорость могут показать кометы, но межзвездный объект не был кометой, считают ученые. Скорее всего ускорение объекта во время его удаления от Солнца было вызвано выбросами газообразного водорода.

Авторы нового исследования Дженнифер Бергнер из Калифорнийского университета в Беркли и Дэррил Селигман из Корнельского университета считают, что Оумуамуа является камнем, который откололся от планетезималя (из них формируются планеты) во время столкновения с другим подобным объектом и отправился в далекое путешествие из своей звездной системы.

Ученые считают, что, после того, как Оумуамуа совершил облет Солнца, он начал быстро ускорять свое движение на пути к выходу из Солнечной системы благодаря выбросам газообразного водорода. То есть Солнце своим теплом нагрело молекулы водорода, которые были заперты во льду под поверхностью космического камня, и это спровоцировало их выброс в космос, что и заставило объект двигаться необычным способом.

По словам ученых, сначала у них существовали предположения, что Оумуамуа может быть кометой, но у объекта не появился хвост из пыли и газа во время приближения к Солнцу. С другой стороны, это мог быть астероид, но нехарактерное изменение скорости для таких камней, позволило ученым отбросить и этот вариант. Но самое главное, что ни одна известная комета, ни астероид не имеют такой причудливой формы.

По словам ученых, сначала у них существовали предположения, что Оумуамуа может быть кометой, но у объекта не появился хвост из пыли и газа во время приближения к Солнцу. С другой стороны, это мог быть астероид, но нехарактерное изменение скорости для таких камней, позволило ученым отбросить и этот вариант Фото: Inverse

Ученые все же предположили, что Оумуамуа чем-то похож на комету в плане его ускорения при отдалении от Солнца, то есть существует что-то, что помогает этому камню менять скорость полета. Ученые пришли к выводу, что выбросы водорода управляли траекторией полета Оумуамуа. Они считают, что в нем содержится достаточно водорода, чтобы сделать это. То есть, Оумуамуа появился как обычный ледяной кометоподобный объект. Во время путешествия по межзвездному пространству, космическое излучение смогло растопить водяной лед и освободить газообразный водород. Хотя его и сложно обнаружить в космосе, и ученые не видели выбросов этого водорода, все же они настаивают на таком развитии событий.

Ученые считают, что приближение к Солнцу вызвало таяние еще большего количества льда, что позволило межзвездному объекту двигаться еще быстрее.

Но, все же это пока только теория, которую смогут подтвердить наблюдения за другими подобными объектами. Но самое главное, ученые настаивают на том, что никакого отношения к инопланетянам Оумуамуа не имеет.

Фокус уже писал о том, что недавнее исследование предполагает, что Оумуамуа не является чем-то уникальным и необычным и на самом деле вокруг Солнечной системы летают миллионы таких объектов.

Фокус также писал о том, что в прошлом году Оумуамуа вызвал очередной спор о том, что он из себя представляет и является ли он кораблем инопланетян.