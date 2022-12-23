НЛО наступають. У Пентагоні заявили про кілька сотень непізнаних об'єктів лише у 2022 році

Повідомлення про те, що американські військові продовжують спостерігати за НЛО, заполонили новий відділ Міноборони США.

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У Пентагоні заявили, що фахівці нового Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах, яке існує у складі Міністерства оборони США вже пів року, отримали кількасот повідомлень про спостереження НЛО лише за 2022 рік, пише Space.

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Повідомлення про те, що американські військові продовжують спостерігати НЛО, заполонили Управління аналізу аномалій у всіх середовищах. Цей новий відділ створений у складі Пентагону лише пів року тому, але робота з вивчення всіх показань очевидців НЛО просто "кипить". Тільки цього року експерти вже отримали кілька сотень повідомлень від військових США, що вони бачили невідомі об'єкти.

За словами Шона Кіркпатріка, голови нового "аномального" відділу Пентагону, нові свідчення є значним доповненням до вже відомих фактів спостереження НЛО у період з 2004 до 2021 року. Згідно з минулим звітом Пентагону зафіксовано 140 спостережень НЛО військовими США.

[ + – ] За словами Шона Кіркпатріка, голови нового "аномального" відділу Пентагону, нові свідчення є значним доповненням до вже відомих фактів спостереження НЛО у період з 2004 до 2021 року. Згідно з минулим звітом Пентагону було зафіксовано 140 спостережень НЛО військовими США. Фото: IBtimes

Варто зауважити, що у Пентагоні вирішили називати все НЛО невідомими аномальними явищами, тобто НАЯ, оскільки вони можуть спостерігатися у повітрі, воді і навіть космосі. Хоча ще на початку цього року в Міноборони називали НЛО невідомими повітряними явищами, оскільки ці об'єкти помічали саме в атмосфері.

Нові свідчення про спостереження невідомих аномалій надійшли від військовослужбовців армії, флоту та ВПС США. Але, за словами Кіркпатрік, поки що ніщо не вказує на те, що ці явища якимось чином пов'язані з інопланетянами та їх можливими космічними кораблями.

Головне завдання Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах, яке створили у липні цього року, полягає у збиранні та аналізі всіх повідомлень про НЛО. На цей час у Пентагоні визначають усі такі об'єкти як ті, які помічені у повітрі, на землі, над морями та океанами, під водою та в космосі та їх не можна ідентифікувати. Також у Міноборони США вважають ці аномальні об'єкти такими, які можуть становити загрозу національній безпеці.

За словами Кіркпатріка, велика кількість повідомлень про спостереження НЛО може бути пов'язана із проведеною інформаційною кампанією новим управлінням серед військових. Водночас джерела в Пентагоні на умовах анонімності повідомили, що багато повідомлень про НЛО виявилися фіктивними та їх відсіяли.

[ + – ] Нові свідчення про спостереження невідомих аномалій надійшли від військовослужбовців армії, флоту та ВПС США. Але, за словами Кіркпатрік, поки що ніщо не вказує на те, що ці явища якимось чином пов'язані з інопланетянами та їх можливими космічними кораблями Фото: dino

Офіційно в Пентагоні заявили, що швидше за все існуючі факти появи НЛО пов'язані з польотами розвідувальних безпілотників, які належать Росії чи Китаю. Також ці явища можуть бути просто "повітряними перешкодами", що фіксують прилади, і це звичайні метеозони.

За словами Кіркпатріка, нині очолюване ним Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах займається ретельним аналізом усіх повідомлень про НЛО. Зокрема, фахівці відсівають такі об'єкти, як іноземні чи американські літаки, які могли б прийняти за НЛО.

Пентагон планує найближчим часом оприлюднити новий докладний звіт із результатами своїх розслідувань спостережень НЛО за 2022 рік.

Фокус вже писав про попередній звіт Міноборони США, який стосується розслідування фактів спостереження НЛО. У ньому говориться, що, швидше за все, всі ці об'єкти мають земне, а не інопланетне походження.

Фокус також докладно писав про всі відомі розслідування фактів спостереження НЛО, які тривають уже 70 років.

Як уже писав Фокус, за словами американських військових, у них в архівах зібрано багато відео з НЛО, але оприлюднити їх зараз не можна.

Що стосується пошуку потенційних інопланетян, то, як уже писав Фокус, американські вчені запропонували шукати космічні кораблі представників позаземного розуму за допомогою наземного детектора гравітаційних хвиль і пояснили, як це можливо.