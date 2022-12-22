Відомий наземний детектор може виявити космічні кораблі інопланетян: що кажуть вчені

Детектор LIGO міг би виявити бриж у тканині простору-часу, яку залишив по собі інопланетний космічний корабель.

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Група американських вчених опублікувала нове дослідження, яке ще не пройшло наукового рецензування, в якому вони пропонують використовувати найбільший у світі детектор для виявлення гравітаційних хвиль LIGO для пошуку космічних кораблів інопланетян. Вчені вважають, що детектор зможе виявити бриж у тканині простору-часу, яку залишив гігантський позаземний транспортний засіб, пише Live Science.

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Як відомо, гравітаційні хвилі виникають тоді, коли об'єкти, що мають масу, переміщуються у космосі. Більші об'єкти, такі як планети, нейтронні зорі або чорні діри, створюють помітніші гравітаційні хвилі. Ці брижі тканини простору-часу вперше виявили лише 7 років тому і відтоді вчені навчилися знаходити їх набагато краще.

Нове дослідження американських вчених припускає, що лазерно-інтерферометрична гравітаційно-хвильова обсерваторія під назвою LIGO, яка знаходиться в США, зможе шукати гравітаційні хвилі, що виходять не лише від космічних об'єктів.

Автори дослідження вважають, що гігантські космічні кораблі інопланетян, які переміщуються в космосі або з дуже високою швидкістю, або використовують для переміщення варп-двигуни (тобто створюють "ворота" у просторі часу для швидких переміщень), можуть створювати гравітаційні хвилі.

[ + – ] Автори дослідження вважають, що гігантські космічні кораблі інопланетян, які переміщуються в космосі або з дуже високою швидкістю, або використовують для переміщення варп-двигуни (тобто створюють "ворота" у просторі часу для швидких переміщень), можуть створювати гравітаційні хвилі Фото: space.com

Детектор LIGO знаходить ці хвилі завдяки ледве помітним змінам, які вони вносять у простір-час, проходячи через цю обсерваторію. Проте викривлення простору-часу, які створюють навіть найсильніші гравітаційні хвилі, нікчемні, часто розміром у кілька тисячних часток протона чи нейтрону. У новому дослідженні вчені розрахували розміри найменшого об'єкта, який міг би створювати чітко помітні для детектора гравітаційні хвилі.

Розрахунки показали, що цей об'єкт все ж таки має бути дуже великим. Наприклад, вчені припустили, що космічний корабель інопланетян у такому разі повинен бути пересувною космічною базою з вагою Юпітера. Водночас він повинен рухатися зі швидкістю не менше ніж 1/10 швидкості світла і знаходиться в межах 326 тисяч світлових років від Землі. У такому випадку, створювані ним гравітаційні хвилі зможе виявити LIGO.

[ + – ] Вчені припустили, що космічний корабель інопланетян у такому разі повинен бути пересувною космічною базою з вагою Юпітера. При цьому він повинен рухатися зі швидкістю не менше ніж 1/10 швидкості світла і знаходиться в межах 326 тисяч світлових років від Землі Фото: Live Science

Але поки вчені точно не впевнені в тому, чи можуть існувати такі інопланетні космічні кораблі. Водночас вони вважають, що нові модернізовані гравітаційні детектори все ж таки зможуть виявити хвилі, створювані транспортними засобами набагато менших розмірів.

Також вчені припускають, що, якщо інопланетяни використовують варп-двигуни для переміщень у космосі, то гравітаційні хвилі, які вони створюють, можна буде легко відрізнити від природних джерел.

Фокус вже писав про нову теорію, яка пояснює, чому інопланетяни досі не зв'язалися з нами. Автори гіпотези вважають, що позаземна цивілізація може не вважати нас розумним видом.