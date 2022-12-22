Известный наземный детектор может обнаружить космические корабли инопланетян: что говорят ученые

Детектор LIGO мог бы обнаружить рябь в ткани пространства-времени, которую оставил после себя инопланетный космический корабль.

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Группа американских ученых опубликовала новое исследование, которое еще не прошло научное рецензирование, в котором они предлагают использовать самый большой в мире детектор для обнаружения гравитационных волн LIGO для поиска космических кораблей инопланетян. Ученые считают, что детектор сможет обнаружить рябь в ткани пространства-времени, которую оставило гигантское внеземное транспортное средство, пишет Live Science.

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Как известно, гравитационные волны возникают тогда, когда объекты, имеющие массу, перемещаются в космосе. Более крупные объекты, такие как планеты, нейтронные звезды или черные дыры, создают более заметные гравитационные волны. Эту рябь ткани пространства-времени впервые обнаружили только 7 лет назад и с тех пору ученые научились находить их намного лучше.

Новое исследование американских ученых предполагает, что лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория под названием LIGO, которая находится в США, сможет искать гравитационные волны, исходящие не только от космических объектов.

Авторы исследования считают, что гигантские космические корабли инопланетян, которые перемещаются в космосе либо с очень высокой скоростью, либо используют для перемещения варп-двигатели (то есть создают "ворота" в пространстве времени для быстрых перемещений), могут также создавать гравитационные волны.

[ + – ] Авторы исследования считают, что гигантские космические корабли инопланетян, которые перемещаются в космосе либо с очень высокой скоростью, либо используют для перемещения варп-двигатели (то есть создают "ворота" в пространстве времени для быстрых перемещений), могут также создавать гравитационные волны Фото: space.com

Детектор LIGO находит эти волны благодаря еле заметным изменениям, которые они вносят в пространство-время, проходя через эту обсерваторию. Однако искривления пространства-времени, которые создают даже самые сильные гравитационные волны, ничтожны, часто размером в несколько тысячных долей протона или нейтрона. В новом исследовании ученые рассчитали размеры наименьшего объекта, который мог бы создавать отчетливо видимые детектором гравитационные волны.

Расчеты показали, что этот объект все же должен быть очень большим. Например, ученые предположили, что космический корабль инопланетян в таком случае должен представлять собой передвижную космическую базу с весом Юпитера. При этом, он должен двигаться со скоростью не меньше, чем 1/10 скорости света и находится в пределах 326 тысяч световых лет от Земли. В таком случае, создаваемые им гравитационные волны сможет обнаружить LIGO.

[ + – ] ученые предположили, что космический корабль инопланетян в таком случае должен представлять собой передвижную космическую базу с весом Юпитера. При этом, он должен двигаться со скоростью не меньше, чем 1/10 скорости света и находится в пределах 326 тысяч световых лет от Земли Фото: Live Science

Но пока ученые точно не уверены в том, могут ли существовать такие инопланетные космические корабли. В то же время они считают, что новые модернизированные гравитационные детекторы все же смогут обнаружить волны, создаваемые транспортными средствами намного меньших размеров.

Также ученые предполагают, что, если инопланетяне используют варп-двигатели для перемещений в космосе, то создаваемые ими гравитационные волны можно будет легко отличить от естественных источников.

Фокус уже писал о новой теории, которая объясняет, почему инопланетяне до сих пор не связались с нами. Авторы гипотезы считают, что внеземная цивилизация может не считать нас разумным видом.