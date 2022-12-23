НЛО наступают. В Пентагоне заявили о нескольких сотнях неопознанных объектов только в 2022 году

Сообщения о том, что американские военные продолжают наблюдать НЛО, заполонили новый отдел Минобороны США.

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В Пентагоне заявили, что специалисты нового Управления по анализу аномалий во всех средах, которое существует в составе Министерства обороны США уже полгода, получили несколько сотен сообщений о наблюдении НЛО только за 2022 год, пишет Space.

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Сообщения о том, что американские военные продолжают наблюдать НЛО, заполонили Управление по анализу аномалий во всех средах. Этот новый отдел был создан в составе Пентагона всего полгода назад, но работа по изучению всех показаний очевидцев НЛО просто "кипит". Только в этом году эксперты уже получили несколько сотен уведомлений от военных США, что они видели неопознанные объекты.

По словам Шона Киркпатрика, главы нового "аномального" отдела Пентагона, новые свидетельства являются значительным дополнением к уже известным фактам наблюдения НЛО в период с 2004 по 2021 годы. Согласно прошлому отчету Пентагона было зафиксировано 140 наблюдений НЛО военными США.

[ + – ] По словам Шона Киркпатрика, главы нового "аномального" отдела Пентагона, новые свидетельства являются значительным дополнением к уже известным фактам наблюдения НЛО в период с 2004 по 2021 годы. Согласно прошлому отчету Пентагона было зафиксировано 140 наблюдений НЛО военными США Фото: IBtimes

Стоит заметить, что в Пентагоне приняли решение называть все НЛО неопознанными аномальными явлениями, то есть НАЯ, потому как они могут наблюдаться в воздухе, воде и даже космосе. Хотя еще в начале этого года в Минобороны называли НЛО неопознанными воздушными явлениями, так как эти объекты были замечены именно в атмосфере.

Новые свидетельства о наблюдениях неизвестных аномалий поступили от военнослужащих армии, флота и ВВС США. Но, по словам Киркпатрик пока ничто не указывает на то, что эти явления каким-то образом связаны с инопланетянами и их возможными космическими кораблями.

Главная задача Управления по анализу аномалий во всех средах, которое создали в июле этого года, состоит в сборе и анализе всех сообщений о НЛО. На данный момент в Пентагоне определяют все такие объекты как те, которые замечены в воздухе, на земле, над морями и океанами, под водой и в космосе и их нельзя идентифицировать. Также в Минобороны США считают эти аномальные объекты такими, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности.

По словам Киркпатрика, большое количество сообщений о наблюдениях НЛО может быть связано с проведенной информационной кампанией новым управлением среди военных. В то же время, источники в Пентагоне на условиях анонимности сообщили, что многие сообщения о НЛО оказались фиктивными и их отсеяли.

[ + – ] Новые свидетельства о наблюдениях неизвестных аномалий поступили от военнослужащих армии, флота и ВВС США. Но, по словам Киркпатрик пока ничто не указывает на то, что эти явления каким-то образом связаны с инопланетянами и их возможными космическими кораблями Фото: Live Science

Официально в Пентагоне заявили, что скорее всего все существующие факты появления НЛО связаны с полетами разведывательных беспилотников, которые принадлежат России или Китаю. Также эти явления могут быть просто "воздушными помехами", которые фиксируют приборы, и это обычные метеозонды.

По словам Киркпатрика, сейчас возглавляемое им Управление по анализу аномалий во всех средах занимается тщательным анализом всех сообщений о НЛО. В частности, специалисты отсеивают такие объекты, как иностранные или американские самолеты, которые могли быть приняты за НЛО.

Пентагон планирует в ближайшем будущем обнародовать новый подробный отчет с результатами своих расследований наблюдений НЛО за 2022 года.

Фокус уже писал о предварительном отчете Минобороны США, который касается расследования фактов наблюдения НЛО. В нем говорится, что скорее всего все эти объекты имеют земное, а не инопланетное происхождение.

Фокус также подробно писал о всех известных расследованиях фактов наблюдения НЛО, которые продолжаются вот уже 70 лет.

Как уже писал Фокус, по словам американских военных, у них в архивах собрано много видео с НЛО, но обнародовать их сейчас нельзя.

Что касается поиска потенциальных инопланетян, то как уже писал Фокус, американские ученые предложили искать космические корабли представителей внеземного разума с помощью наземного детектора гравитационных волн и объяснили, как это возможно.