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Технологии и наука

НЛО наступают. В Пентагоне заявили о нескольких сотнях неопознанных объектов только в 2022 году

НЛО
Фото: space.com | В Пентагоне заявили о нескольких сотнях неопознанных объектов только в 2022 году

Сообщения о том, что американские военные продолжают наблюдать НЛО, заполонили новый отдел Минобороны США.

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В Пентагоне заявили, что специалисты нового Управления по анализу аномалий во всех средах, которое существует в составе Министерства обороны США уже полгода, получили несколько сотен сообщений о наблюдении НЛО только за 2022 год, пишет Space.

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Сообщения о том, что американские военные продолжают наблюдать НЛО, заполонили Управление по анализу аномалий во всех средах. Этот новый отдел был создан в составе Пентагона всего полгода назад, но работа по изучению всех показаний очевидцев НЛО просто "кипит". Только в этом году эксперты уже получили несколько сотен уведомлений от военных США, что они видели неопознанные объекты.

По словам Шона Киркпатрика, главы нового "аномального" отдела Пентагона, новые свидетельства являются значительным дополнением к уже известным фактам наблюдения НЛО в период с 2004 по 2021 годы. Согласно прошлому отчету Пентагона было зафиксировано 140 наблюдений НЛО военными США.

НЛО Fullscreen
По словам Шона Киркпатрика, главы нового "аномального" отдела Пентагона, новые свидетельства являются значительным дополнением к уже известным фактам наблюдения НЛО в период с 2004 по 2021 годы. Согласно прошлому отчету Пентагона было зафиксировано 140 наблюдений НЛО военными США
Фото: IBtimes

Стоит заметить, что в Пентагоне приняли решение называть все НЛО неопознанными аномальными явлениями, то есть НАЯ, потому как они могут наблюдаться в воздухе, воде и даже космосе. Хотя еще в начале этого года в Минобороны называли НЛО неопознанными воздушными явлениями, так как эти объекты были замечены именно в атмосфере.

Новые свидетельства о наблюдениях неизвестных аномалий поступили от военнослужащих армии, флота и ВВС США. Но, по словам Киркпатрик пока ничто не указывает на то, что эти явления каким-то образом связаны с инопланетянами и их возможными космическими кораблями.

Главная задача Управления по анализу аномалий во всех средах, которое создали в июле этого года, состоит в сборе и анализе всех сообщений о НЛО. На данный момент в Пентагоне определяют все такие объекты как те, которые замечены в воздухе, на земле, над морями и океанами, под водой и в космосе и их нельзя идентифицировать. Также в Минобороны США считают эти аномальные объекты такими, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности.

По словам Киркпатрика, большое количество сообщений о наблюдениях НЛО может быть связано с проведенной информационной кампанией новым управлением среди военных. В то же время, источники в Пентагоне на условиях анонимности сообщили, что многие сообщения о НЛО оказались фиктивными и их отсеяли.

НЛО Fullscreen
Новые свидетельства о наблюдениях неизвестных аномалий поступили от военнослужащих армии, флота и ВВС США. Но, по словам Киркпатрик пока ничто не указывает на то, что эти явления каким-то образом связаны с инопланетянами и их возможными космическими кораблями
Фото: Live Science

Официально в Пентагоне заявили, что скорее всего все существующие факты появления НЛО связаны с полетами разведывательных беспилотников, которые принадлежат России или Китаю. Также эти явления могут быть просто "воздушными помехами", которые фиксируют приборы, и это обычные метеозонды.

По словам Киркпатрика, сейчас возглавляемое им Управление по анализу аномалий во всех средах занимается тщательным анализом всех сообщений о НЛО. В частности, специалисты отсеивают такие объекты, как иностранные или американские самолеты, которые могли быть приняты за НЛО.

Пентагон планирует в ближайшем будущем обнародовать новый подробный отчет с результатами своих расследований наблюдений НЛО за 2022 года.

Фокус уже писал о предварительном отчете Минобороны США, который касается расследования фактов наблюдения НЛО. В нем говорится, что скорее всего все эти объекты имеют земное, а не инопланетное происхождение.

Фокус также подробно писал о всех известных расследованиях фактов наблюдения НЛО, которые продолжаются вот уже 70 лет.

Как уже писал Фокус, по словам американских военных, у них в архивах собрано много видео с НЛО, но обнародовать их сейчас нельзя.

Что касается поиска потенциальных инопланетян, то как уже писал Фокус, американские ученые предложили искать космические корабли представителей внеземного разума с помощью наземного детектора гравитационных волн и объяснили, как это возможно.