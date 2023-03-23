За нами следят. В Пентагоне считают, что в Солнечной системе затаился корабль инопланетян

Представитель Пентагона и известный американский ученый считают, что инопланетяне следят за нами с помощью маленьких космических аппаратов.

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Руководитель ведомства Министерства обороны США, которое занимается изучением НЛО и известный ученый из Гарвардского университета предполагают, что где-то в Солнечной системе летает огромный корабль инопланетян. Из этого корабля отправляются крошечные зонды для слежки за землянами, пишет Live Science.

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Шон Киркпатрик, руководитель Управления по анализу аномалий во всех средах, которое входит в состав Пентагона и занимается изучением данных о наблюдениях НЛО (сейчас их называют неопознанные аномальными явлениями) и Ави Леб, астроном из Гарвардского университета подготовили черновой вариант нового доклада об инопланетянах.

Ученый и представитель Пентагона выдвинули идею о том, что в нашей Солнечной системе скрывается огромный инопланетный космический корабль, из которого на исследования планет отправляются маленькие космические аппараты.

Ученый и представитель Пентагона выдвинули идею о том, что в нашей Солнечной системе скрывается огромный инопланетный космический корабль, из которого на исследования планет отправляются маленькие космические аппараты Фото: Live Science

Киркпатрик и Леб считают, что так же, как и земляне отправляют свои аппараты на исследование планет Солнечной системы, то же самое могут делать и потенциальные инопланетяне. С помощью этих зондов представители внеземной цивилизации в том числе могут собирать информацию и о Земле и ее жителях. Стоит сказать, что данный документ не прошел научное рецензирование и, самое главное, он не является официальным докладом Министерства обороны США.

В черновом варианте будущего доклада говорится о том, что непознанные аномальные объекты не могут заметить астрономы, так как они имеют очень маленький размер. Когда они попадают в атмосферу Земли, то они не сгорают в ней, благодаря значительному снижению скорости. Затем эти зонды отправляются в разные регионы Земли для проведения исследований.

Авторы документа предполагают, что инопланетяне, скорее всего, заинтересовались исследованием каменистых планет нашей Солнечной системы, таких как Земля, Венера и Марс. Но больше всего внеземную цивилизацию заинтересовала наша планета, так как здесь была обнаружена вода в большом количестве. В то же время авторы документа считают, что на главном инопланетном корабле, откуда вылетают зонды, самих инопланетян может вообще не быть и он работает автономно.

Авторы документа предполагают, что инопланетяне, скорее всего, заинтересовались исследованием каменистых планет нашей Солнечной системы, таких как Земля, Венера и Марс. Но больше всего внеземную цивилизацию заинтересовала наша планета, так как здесь была обнаружена вода в большом количестве Фото: NASA

Киркпатрик и Леб также выдвинули идею о том, что внеземная цивилизация, которая отправила данный корабль в Солнечную систему, могла вообще уже давно исчезнуть. Ведь родная планета инопланетян могла появится на несколько миллиардов лет раньше Земли и свой исследовательский корабль инопланетяне могли отправить миллионы лет назад.

Киркпатрик и Леб также выдвинули идею о том, что внеземная цивилизация, которая отправила данный корабль в Солнечную систему, могла вообще уже давно исчезнуть. Ведь родная планета инопланетян могла появится на несколько миллиардов лет раньше Земли и свой исследовательский корабль инопланетяне могли отправить миллионы лет назад Фото: BBC

Ави Леб известен тем, что он проявляет пристальное внимание к изучению межзвездного объекта Оумуамуа, который как считает ученый на самом деле является инопланетным космическим кораблем. За полгода до появления этого гостя из другой звездной системы на Землю упал небольшой метеорит, который не был связан с Оумуамуа, но Леб, следуя своей теории, решил, что возможно искусственный межзвездный объект потенциально может быть космическим кораблем инопланетян из которого отправляются на Землю крошечные зонды.

Ави Леб известен тем, что он проявляет пристальное внимание к изучению межзвездного объекта Оумуамуа, который как считает ученый на самом деле является инопланетным космическим кораблем Фото: ESO

Вот уже несколько лет представители научного сообщества критикуют Леба за его теории относительно Оумуамуа. Хотя ученый продолжает стоять на своем, недавние исследования показывают, что скорее всего межзвездный гость является обычным космическим камнем, который имеет не совсем обычную форму.

Как уже писал Фокус, самое новое исследование американских ученых говорит о том, что Оумуамуа не имеет никакого отношения к инопланетянам, а его необычная траектория движения полет была вызвана выбросами газообразного водорода.

Как бы там ни было, но в 2022 году Министерство обороны США создало Управления по анализу аномалий во всех средах для того, чтобы можно была найти ответ, что из себя представляют аномальные явления, замеченные в атмосфере Земли.

В этом ведомстве проанализировали 360 случаев наблюдения неопознанных аномальных явлений на Земле и пришли к выводу, что половина из них объясняется наличием в воздухе воздушных шаров и похожих объектов. Что касается второй половины, то пока что исследователям не хватает данных для того, чтобы вынести окончательный вердикт.

Фокус уже писал о том, что в конце прошлого года в Пентагоне заявили о появлении нескольких сотен новых свидетельств появления НЛО.

Что касается потенциальной внеземной жизни, то как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что самые распространенные звезды во Млечном Пути могут уничтожать эту жизнь на своих планетах.