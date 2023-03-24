Необычное "транспортное средство". Как внеземная жизнь путешествует по галактике: новая теория

Новое исследование предполагает, что обнаружить признаки внеземной жизни можно даже на Земле.

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Японский ученый считает, что с помощью космической пыли внеземные микроорганизмы могут перемещаться по нашей галактике. Согласно новому исследованию, каждый год на Землю попадает 100 тысяч частиц пыли, которые могут нести в себе жизнь, пишет Space.

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Томонори Тотани из Токийского университета представил свое новое исследование, в котором он говорит о том, что астробиологи должны исследовать космическую пыль и другие обломки экзопланет, чтобы найти внеземную жизнь.

Когда большой астероид сталкивается с потенциально обитаемой планетой, то в результате удара в космос могут улететь крошечные обломки, в которых могут содержаться микроорганизмы. Космическая пыль таким образом переносит эту внеземную жизнь по всей нашей галактике, в том числе частицы этой пыли попадают и на Землю, считает Тотани.

Когда большой астероид сталкивается с потенциально обитаемой планетой, то в результате удара в космос могут улететь крошечные обломки, в которых могут содержаться микроорганизмы. Космическая пыль таким образом переносит эту внеземную жизнь по всей нашей галактике, в том числе частицы этой пыли попадают и на Землю, считает Тотани Фото: NASA

По словам ученого, если начать изучение частиц космической пыли и других обломков потенциально обитаемых планет можно найти доказательства существования внеземной жизни. Тотани поддерживает одну из гипотез, которая как раз и говорит о том, что живые микроорганизмы могут перемещаться от планеты к планете по космосу и что на самом деле Млечный Путь не такой и безжизненный.

По словам Тотани, не все обломки экзопланет могут улететь с большой скоростью, чтобы преодолеть сначала гравитацию самой планеты, а затем и гравитацию местной звезды, чтобы улететь в межзвездное пространство. Скорее всего, считает ученый, это должны быть мельчайшие частицы шириной в примерно 1 тысячную миллиметра. Но даже такие маленькие частицы смогут содержать в себе одноклеточные живые организмы.

"Стоит учитывать огромные расстояния и время, которое необходимо для преодоление этого расстояния данными частицами. Также нужно учитывать влияние космического излучения. Поэтому вероятность того, что на Землю попадут частицы пыли с внеземной жизнью не так и высока, но все же существует", — говорит Тотани.

Как показывают расчеты японского ученого, каждый год на Землю могут падать до 100 тысяч частиц космической пыли, которые могут содержать признаки внеземной жизни Фото: NASA/Joshua Stevens

Как показывают расчеты японского ученого, каждый год на Землю могут падать до 100 тысяч частиц космической пыли, которые могут содержать признаки внеземной жизни. И эту пыль можно обнаружить во льдах в Антарктиде или же на дне океанов. Тотани считает, что нужно обратить особое внимание на исследование этой космической пыли, что позволит доказать существование жизни за пределами Земли.

Фокус уже писал о том, что ученый из Гарвардского университета и представитель управления в Пентагоне, которое занимается изучением НЛО, готовят новый доклад об инопланетянах. Это не официальный документ Министерства обороны США, а скорее предположения двух авторов. В этом документе они предполагают, что в Солнечной системе скрывается огромный космический корабль внеземной цивилизации, который запускает на Землю исследовательские зонды.