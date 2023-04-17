Перша китайська база на Місяці: коли вона з'явиться і як виглядатиме (фото)

Китай планує розпочати створення перших будівельних блоків на Місяці для будівництва першої бази вже за кілька років.

Related video

Китай планує використовувати місячний реголіт для створення цегли, з якої буде побудовано першу китайську базу на Місяці. І ці роботи розпочнуться вже 2028 року, пише Futurism.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

15 квітня 2023 року в місті Ухань, Китай, відбулася масштабна наукова конференція за участю понад 100 китайських учених. На ній обговорювалися плани створення першої місячної бази, а також майбутніх місій з дослідження супутника Землі.

За словами Дін Ліюня з Хуачжунського університету науки і технологій, будівництво постійної бази на Місяці має найважливіше значення не лише для всього людства у плані подальшого освоєння космосу, а й для стратегічних потреб Китаю як космічної країни.

Під час наукової конференції було представлено план створення будівельних блоків з місячного ґрунту прямо на Місяці, з яких буде побудовано першу базу. Ця місячна цегла буде створена за допомогою технології 3D-друку. За словами вчених, складання місячної бази з такої цеглини буде більш ефективним, ніж створення з самого початку повнорозмірної конструкції за допомогою 3D-друку.

Зокрема, Дін Ліюнь представив свій проєкт китайської місячної бази, створеної таким чином, і вона має форму яйця. Фото: South China Morning Post

Зокрема, Дін Ліюнь представив свій проєкт китайської місячної бази, створеної таким чином, і вона має форму яйця. Побудувати таку базу зможе спеціальний робот, який складатиме і закріплюватиме виготовлену цеглу. За словами вчених, створення будівельних блоків прямо на Місяці значно скоротить витрати на будівництво і таким чином із Землі не доведеться доставляти надто багато необхідного матеріалу. За словами Ліюня, перша цегла з місячного реголіту буде створена на поверхні супутника Землі вже у 2028 році в межах місії "Чан'є-8".

Водночас китайські вчені вважають, що зараз багато хто недооцінює різницю між денними та нічними температурами на Місяці, що може значно ускладнити будівництво бази з використанням місцевих ресурсів. Вчені з КНР вважають, що найвища температура на Місяці становить 120 градусів за Цельсієм, а найнижча – мінус 200 градусів за Цельсієм.

Водночас китайські вчені вважають, що зараз багато хто недооцінює різницю між денними і нічними температурами на Місяці, що може значно ускладнити будівництво бази з використанням місцевих ресурсів. Фото: ScienceAlert

Також під час конференції в Ухані вчені з Харбінського технологічного інституту презентували ще один проєкт місячної бази, яка за формою нагадує морську зірку. Ця база складатиметься з кількох приміщень та призначена для короткочасного перебування від 3 до 4 астронавтів на Місяці. За словами авторів цього проєкту, для того, щоб створити велику постійну базу на нашому супутнику, може знадобитися від 20 до 30 років.

Також під час конференції в Ухані вчені з Харбінського технологічного інституту презентували ще один проєкт місячної бази, яка за формою нагадує морську зірку. Ця база складатиметься з кількох приміщень та призначена для короткочасного перебування від 3 до 4 астронавтів на Місяці Фото: South China Morning Post

Також китайські вчені оголосили про те, що перший в історії людства космічний апарат для збирання зразків з поверхні зворотного боку Місяця під назвою "Чан'є-6" полетить в космос у 2025 році. А у 2026 році на Місяць полетить космічний апарат "Чан'є-7", який шукатиме водяний лід на дні найбільшого кратера Місяця під назвою Басейн Південний полюс — Ейткен.

Як уже писав Фокус, зараз китайські інженери активно працюють над створенням багаторазової ракети-носія і вже розпочали випробування перших прототипів.

Раніше Фокус писав про нове дослідження китайських учених, яке припускає, що насправді на Місяці є дуже великі запаси води.

Що стосується пілотованих польотів на Місяць, то, як уже писав Фокус, NASA збирається вже через 2 роки відправити туди перших за багато десятиліть астронавтів. А вже наступного року навколо Місяця здійснять обліт на пілотованому космічному кораблі 3 американці та один канадець.