Перша китайська база на Місяці: коли вона з'явиться і як виглядатиме (фото)
Китай планує розпочати створення перших будівельних блоків на Місяці для будівництва першої бази вже за кілька років.
Китай планує використовувати місячний реголіт для створення цегли, з якої буде побудовано першу китайську базу на Місяці. І ці роботи розпочнуться вже 2028 року, пише Futurism.
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15 квітня 2023 року в місті Ухань, Китай, відбулася масштабна наукова конференція за участю понад 100 китайських учених. На ній обговорювалися плани створення першої місячної бази, а також майбутніх місій з дослідження супутника Землі.
За словами Дін Ліюня з Хуачжунського університету науки і технологій, будівництво постійної бази на Місяці має найважливіше значення не лише для всього людства у плані подальшого освоєння космосу, а й для стратегічних потреб Китаю як космічної країни.
Під час наукової конференції було представлено план створення будівельних блоків з місячного ґрунту прямо на Місяці, з яких буде побудовано першу базу. Ця місячна цегла буде створена за допомогою технології 3D-друку. За словами вчених, складання місячної бази з такої цеглини буде більш ефективним, ніж створення з самого початку повнорозмірної конструкції за допомогою 3D-друку.
Зокрема, Дін Ліюнь представив свій проєкт китайської місячної бази, створеної таким чином, і вона має форму яйця. Побудувати таку базу зможе спеціальний робот, який складатиме і закріплюватиме виготовлену цеглу. За словами вчених, створення будівельних блоків прямо на Місяці значно скоротить витрати на будівництво і таким чином із Землі не доведеться доставляти надто багато необхідного матеріалу. За словами Ліюня, перша цегла з місячного реголіту буде створена на поверхні супутника Землі вже у 2028 році в межах місії "Чан'є-8".
Водночас китайські вчені вважають, що зараз багато хто недооцінює різницю між денними та нічними температурами на Місяці, що може значно ускладнити будівництво бази з використанням місцевих ресурсів. Вчені з КНР вважають, що найвища температура на Місяці становить 120 градусів за Цельсієм, а найнижча – мінус 200 градусів за Цельсієм.
Також під час конференції в Ухані вчені з Харбінського технологічного інституту презентували ще один проєкт місячної бази, яка за формою нагадує морську зірку. Ця база складатиметься з кількох приміщень та призначена для короткочасного перебування від 3 до 4 астронавтів на Місяці. За словами авторів цього проєкту, для того, щоб створити велику постійну базу на нашому супутнику, може знадобитися від 20 до 30 років.
Також китайські вчені оголосили про те, що перший в історії людства космічний апарат для збирання зразків з поверхні зворотного боку Місяця під назвою "Чан'є-6" полетить в космос у 2025 році. А у 2026 році на Місяць полетить космічний апарат "Чан'є-7", який шукатиме водяний лід на дні найбільшого кратера Місяця під назвою Басейн Південний полюс — Ейткен.
Як уже писав Фокус, зараз китайські інженери активно працюють над створенням багаторазової ракети-носія і вже розпочали випробування перших прототипів.
Раніше Фокус писав про нове дослідження китайських учених, яке припускає, що насправді на Місяці є дуже великі запаси води.
Що стосується пілотованих польотів на Місяць, то, як уже писав Фокус, NASA збирається вже через 2 роки відправити туди перших за багато десятиліть астронавтів. А вже наступного року навколо Місяця здійснять обліт на пілотованому космічному кораблі 3 американці та один канадець.