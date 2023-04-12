Як у Ілона Маска. Китайська компанія тестує космічну ракету з вертикальною посадкою (відео)

Наразі випробування проводилися з використанням значно меншого прототипу майбутньої китайської багаторазової ракети.

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Китай активно зайнявся розробкою та створенням космічних ракет багаторазового використання. Зокрема цим займається компанія CAS Space, яка є дочірнім підрозділом Китайської академії наук. Нещодавно з'явилося відео, де фахівці компанії провели випробування невеликого прототипу майбутньої космічної ракети, яка здатна приземлятися після запуску на плавучі морські платформи, пише Space.

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Китайська компанія CAS Space активізувала свої зусилля з розробки багаторазових ракет і проводить випробування з використанням невеликих прототипів. За допомогою цих прототипів, що мають реактивний двигун, китайські інженери перевіряють системи навігації та управління, а також роботу програмного забезпечення та зв'язку. Відомо, що вже кілька місяців поспіль з початку цього року китайці проводять такі випробування.

Китайська компанія CAS Space активізувала свої зусилля щодо розробки багаторазових ракет і зараз проводить випробування з використанням невеликих прототипів. Фото: space.com

Найголовніше, що китайські інженери хочуть створити багаторазові ракети, у різних модифікаціях, перша ступінь яких зможе приземлятися на морські плавучі платформи. Так уже роблять космічні ракети Falcon 9 та Falcon Heavy від компанії SpaceX.

Тобто старт ракети проводиться з наземного стартового майданчика, а перша ступінь, що відправила у космос другу ступінь з корисним навантаженням або космічний корабель з астронавтами, приземляється за кілька сотень кілометрів на посадковий майданчик у морі. За словами китайських учених, такий спосіб посадки заощадить значну кількість палива і, отже, зменшить втрати вантажопідйомності багаторазової ракети.

Цей прототип важить 93 кг та має висоту 2,1 метра. Його запустили у повітря з корабля біля східного узбережжя Китаю кілька днів тому Фото: space.com

На відео показано один із останніх запусків прототипу майбутньої багаторазової ракети КНР. Цей прототип важить 93 кг та має висоту 2,1 метра. Його запустили у повітря з корабля біля східного узбережжя Китаю кілька днів тому. За словами вчених, маленький прототип ракети зміг піднятися на висоту в 1 км, після чого опустився назад на палубу корабля. Політ тривав 10 хвилин.

Компанія CAS Space планує створити власні багаторазові ракети для польотів на орбіту, а також суборбітальну ракету для космічного туризму. Згідно із заявою китайських інженерів, можливо, діючий прототип багаторазової ракети буде запущено вже наприкінці цього року.

Варто зауважити, що Китайський дослідницький інститут ракетної техніки зараз займається створенням нової космічної багаторазової ракети під назвою Чанчжен-8. Таку ж роботу проводять інженери ще однієї китайської компанії під назвою Deep Blue Aerospace, які минулого року також проводили подібні експерименти з прототипом багаторазової ракети.

Як уже писав Фокус, Китай збирається змінити швидкість великого астероїда за допомогою космічного апарату, що вріжеться в цей камінь. Китайці хочуть повторити успіх минулорічної американської місії щодо відхилення астероїда і таким чином випробувати ще один засіб для захисту землі від загрози з космосу.