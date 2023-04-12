Как у Илона Маска. Китайская компания тестирует космическую ракету с вертикальной посадкой (видео)

Пока что испытания проводились с использованием значительно меньшего прототипа будущей китайской многоразовой ракеты.

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Китай активно занялся разработкой и созданием космических ракет многоразового использования. В частности, этим занимается компания CAS Space, которая является дочерним подразделением Китайской академии наук. Недавно появилось видео, где специалисты компании провели испытание небольшого прототипа будущей космической ракеты, способной приземляться после запуска на плавучие морские платформы, пишет Space.

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Китайская компания CAS Space активизировала свои усилия по разработке многоразовых ракет и сейчас проводит испытания с использованием небольших прототипов. С помощью этих прототипов, имеющих реактивный двигатель, китайские инженеры проверяют системы навигации и управления, а также работу программного обеспечения и связи. Известно, что уже несколько месяцев подряд с начала этого года китайцы проводят подобные испытания.

Китайская компания CAS Space активизировала свои усилия по разработке многоразовых ракет и сейчас проводит испытания с использованием небольших прототипов Фото: space.com

Самое главное, что китайские инженеры хотят создать многоразовые ракеты, в разных модификациях, первая ступень которых сможет приземляться на морские плавучие платформы. Так уже делают космические ракеты Falcon 9 и Falcon Heavy от компании SpaceX.

То есть старт ракеты производится с наземной стартовой площадки, а первая ступень, которая отправила в космос вторую ступень с полезной нагрузкой или космический корабль с астронавтами, приземляется в нескольких сотнях километров на посадочную площадку в море. По словам китайских ученых, такой способ посадки сэкономит значительное количество топлива и, следовательно, уменьшит потери грузоподъемности многоразовой ракеты.

Этот прототип весит 93 кг и имеет высоту 2,1 метра. Его запустили в воздух с корабля у восточного побережья Китая несколько дней назад Фото: space.com

На видео показан один из последних запусков прототипа будущей многоразовой ракеты КНР. Этот прототип весит 93 кг и имеет высоту 2,1 метра. Его запустили в воздух с корабля у восточного побережья Китая несколько дней назад. По словам ученых, маленький прототип ракеты смог подняться на высоту в 1 км, после чего благополучно опустился обратно на палубу корабля. Полет продолжался 10 минут.

Компания CAS Space планирует создать свои собственные многоразовые ракеты для полетов на орбиту, а также суборбитальную ракету для космического туризма. Согласно заявлению китайских инженеров, возможно действующий прототип многоразовой ракеты будет запущен уже в конце этого года.

Стоит заметить, что Китайский исследовательский институт ракетной техники сейчас также занимается созданием новой космической многоразовой ракеты под названием Чанчжэн-8. Такую же работу ведут инженеры еще одной китайской компании под названием Deep Blue Aerospace, которые в прошлом году также проводили подобные эксперименты с прототипом многоразовой ракеты.

Как уже писал Фокус, Китай собирается изменить скорость большого астероида с помощью космического аппарата, который врежется в этот камень. Китайцы хотят повторить успех прошлогодней американской миссии по отклонению астероида и таким образом испытать еще одно средство для защиты Земли от угрозы из космоса.