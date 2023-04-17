Первая китайская база на Луне: когда она появится и как будет выглядеть (фото)

Китай планирует начать создание первых строительных блоков на Луне для постройки первой базы уже через несколько лет.

Related video

Китай планирует использовать лунный реголит для создания кирпичей, из которых будет построена первая китайская база на Луне. И эти работы начнутся уже в 2028 году, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

15 апреля 2023 года в городе Ухань, Китай, состоялась масштабная научная конференция с участием более 100 китайских ученых. На ней обсуждались планы касательно создания первой лунной базы, а также предстоящих миссий по исследованию спутника Земли.

По словам Дин Лиюня из Хуачжунского университета науки и технологий, строительство постоянной базы на Луне имеет важнейшее значение не только для всего человечества в плане дальнейшего освоения космоса, но и для стратегических потребностей Китая как космической страны.

Во время научной конференции был представлен план по созданию строительных блоков из лунного грунта прямо на Луне, из которых будет построена первая база. Эти лунные кирпичи будут созданы с помощью технологии 3D-печати. По словам ученых, сборка лунной базы из таких кирпичей будет более эффективной, чем создание изначально полноразмерной конструкции с помощью 3D-печати.

В частности, Дин Лиюнь представил свой проект китайской лунной базы, созданной таким образом и она имеет форму яйца Фото: South China Morning Post

В частности, Дин Лиюнь представил свой проект китайской лунной базы, созданной таким образом и она имеет форму яйца. Построить такую базу сможет специальный робот, который будет складывать и закреплять изготовленные кирпичи. По словам ученых, создание строительных блоков прямо на Луне значительно сократит расходы на строительство и таким образом с Земли не придется доставлять слишком много необходимого материала. По словам Лиюня, первые кирпичи из лунного реголита будут созданы на поверхности спутника Земли уже в 2028 году в рамках миссии "Чанъэ-8".

В то же время китайские ученые считают, что сейчас многие недооценивают разницу между дневными и ночными температурами на Луне, что может значительно усложнить постройку базы с использованием местных ресурсов. Ученые из КНР считают, что самая высокая температура на Луне составляет 120 градусов Цельсия, а самая низкая – минус 200 градусов Цельсия.

В то же время китайские ученые считают, что сейчас многие недооценивают разницу между дневными и ночными температурами на Луне, что может значительно усложнить постройку базы с использованием местных ресурсов Фото: ScienceAlert

Также во время конференции в Ухане ученые из Харбинского технологического института представили еще один проект лунной базы, которая по форме напоминает морскую звезду. Эта база будет состоять из нескольких помещений и предназначена для кратковременного пребывания от 3 до 4 астронавтов на Луне. По словам авторов данного проекта для того, чтобы создать большую постоянную базу на нашем спутнике, может потребоваться от 20 до 30 лет.

Также во время конференции в Ухане ученые из Харбинского технологического института представили еще один проект лунной базы, которая по форме напоминает морскую звезду. Эта база будет состоять из нескольких помещений и предназначена для кратковременного пребывания от 3 до 4 астронавтов на Луне Фото: South China Morning Post

Также китайские ученые объявили о том, что первый в истории человечества космический аппарат для сбора образцов с поверхности обратной стороны Луны под названием "Чанъэ-6" полетит в космос в 2025 году. А в 2026 году на Луну полетит космический аппарат "Чанъэ-7", который будет искать водяной лед на дне самого большого кратера Луны под названием Бассейн Южный полюс — Эйткен.

Как уже писал Фокус, сейчас китайские инженеры активно работают над созданием многоразовой ракеты-носителя и уже начали испытание первых прототипов.

Ранее Фокус писал о новом исследовании китайских ученых, которое предполагает, что на самом деле на Луне имеются очень большие запасы воды.

Что касается пилотируемых полетов на Луну, то как уже писал Фокус, NASA собирается уже через 2 года отправить туда первых за много десятилетий астронавтов. А уже в следующем году вокруг Луны совершат облет на пилотируемом космическом корабле 3 американца и один канадец.