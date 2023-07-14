Катастрофа в Японии. Во время испытаний взорвалась новая космическая ракета (видео)

Японскую космическую отрасль продолжают преследовать неудачи.

Related video

В пятницу, 14 июля, на испытательном полигоне Японского агентства аэрокосмических исследований произошел мощный взрыв двигателя ракеты-носителя. Но никто не пострадал, как сообщил представитель Министерства образования, науки и технологий Японии, пишет New York Post.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В пятницу, 14 июля, во время испытаний нового двигателя Epsilon S для японских ракет-носителей на испытательном полигоне Японского агентства аэрокосмических исследований произошел взрыв. Нас сегодняшний день этот инцидент продолжают серию неудач, которые преследуют японскую космическую отрасль.

В пятницу, 14 июля, на испытательном полигоне Японского агентства аэрокосмических исследований произошел мощный взрыв двигателя ракеты-носителя Фото: Скриншот

По словам японских чиновников, взрыв произошел примерно через 50 секунд после начала испытаний двигателя, которым была оснащена вторая ступень японской ракеты-носителя Epsilon S. Это улучшенная версия ракеты, которую не удалось отправить в космос в октябре прошлого года.

На видео видно, как огонь вырывается за пределы испытательного полигона, после этого все здание охватывает пламя.

Сейчас представители Японского агентства аэрокосмических исследований занимаются расследованием причин взрыва.

Сейчас представители Японского агентства аэрокосмических исследований занимаются расследованием причин взрыва Фото: Скриншот

Еще в октябре прошлого года произошел неудачный запуск ракеты-носителя Epsilon-6, которая начиная с 2013 года выполнила 5 успешных полетов космос. Тогда эту ракету взорвали во время полета.

В марте этого года, как уже писал Фокус, новую японскую ракету-носитель H3 также уничтожили вскоре после запуска из-за неудачного старта.

А в апреле первый японский лунный посадочный аппарат Hakuto-R потерпел крушение при попытке приземлится на нашем спутнике. Если бы все прошло хорошо, то был бы первый случай в истории, когда на Луне осуществил посадку аппарат, созданный частной компанией. Подробно об этой катастрофе, а также о том, где находится "могила" Hakuto-R, Фокус уже писал.

Напоминаем, что Индия отправила на Луну свою историческую особенную миссию. Индия хочет стать четвертой страной в мире, которая смогла посадить свои аппараты на Луне, как уже писал Фокус.